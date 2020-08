Hort Sonnenschein an der Eisenhartschule in Potsdam: 68 Kinder und Erzieher warten auf Testergebnisse

Potsdam

Alle 68 Kinder des Hortes Sonnenschein an der Eisenhartschule in Potsdam sind für Coronatests abgestrichen worden. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Dienstagabend mit. Die Ergebnisse sollen spätestens Mittwochabend vorliegen. Sollten Kinder infiziert sein, könnte das die Ansteckungskette verlängern.

„Alle Kinder sind in Quarantäne“, sagte ein Stadtsprecher, „aber die Eltern, die die Kinder betreuen, nicht.“ Diese hätten zwar einen Quarantäneschein für ihren Arbeitgeber, damit sie ihre Kinder, die nicht in den Hort oder die Schule dürfen, betreuen können. Die Eltern dürfen sich aber frei bewegen, weil sie keine Kontaktperson ersten Grades sind, wie ihre Kinder. Symptome würde bisher aber keine der Kontaktpersonen zeigen.

Sollte es eine Infektion bei einem Kind geben, könnte das die Ansteckungskette verlängern. „Dann müssten wir weitere Umgebungsuntersuchungen im familiären und schulischen Bereich machen“, sagte der Stadtsprecher. Die Entscheidung, betreuenden Eltern die Möglichkeit zu geben, sich frei zu bewegen, würde den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts folgen.

Am Sonntag wurde dem Gesundheitsamt gemeldet, dass ein Erzieher, der zuvor im Kroatien-Urlaub war, sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er war allerdings zuvor im Hort Sonnenschein arbeiten, in dem 214 Kinder betreut werden, und hat an einer Dienstbesprechung mit einem Großteil der anderen Erzieher teilgenommen. Insgesamt sind nun 74 Menschen Kontaktpersonen ersten Grades und in Quarantäne. Das schränkt auch den Betrieb des Hortes ein.

Von Jan Russezki