Oranienburg

Ein 14-jähriger Radfahrer wurde am späten Donnerstagnachmittag (11. Juli) in Oranienburg bei einem Verkehrsunfall so erheblich, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich, verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zuvor hatte gegen 18.40 Uhr ein 62-jähriger Oranienburger in der Walther-Bothe-Straße, Ecke Berliner Straße den Jugendlichen beim Abbiegen mit seinem Pkw Ford offenbar übersehen, so dass es zum Zusammenstoß gekommen war.

Durch die Kollision entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline