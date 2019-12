Hohen Neuendorf

Ein 15-Jähriger war am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Waldstraße in Hohen Neuendorf unterwegs, als er plötzlich von drei Jugendlichen angesprochen wurde. Das Trio forderte die Herausgabe einer Lautsprecherbox, die der 15-Jährige bei sich hatte. Nach Auskunft der Polizei sollen die Täter dem Opfer den Einsatz eines Messers angedroht haben. Ob sich wirklich ein Messer dabei hatten, sei jedoch offen geblieben.

Der 15-Jährige gab die Lautsprecherbox heraus und die drei Jugendlichen flüchteten. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Täter nicht mehr ausfindig machen.

Von MAZonline