15-Kilometer-Grenze: Hier ist für Berliner in Oberhavel Schluss

Spazieren gehen an der Oranienburger Havel bleibt möglich, ein Besuch auf dem Nassenheider Kamelhof dagegen nicht mehr – wenn die Bewegungsfreiheit der Berliner ab einem Inzidenzwert von 200 auf einen 15-Kilometer-Radius rund um die Bundeshauptstadt eingeschränkt wird, hätte dies auch Folgen für Fahrten nach Oberhavel. So liegt die Grenze in Richtung Norden etwa kurz hinter Sachsenhausen – alle Orte weiter nördlich würden dann zum „Sperrgebiet“ zählen, da sie außerhalb des Radius liegen. Auch die Kremmener müssen demnach auf Besuch aus Berlin verzichten, eine Runde mit dem Hund dürfen die Hauptstädter dann auch nicht mehr in Liebenwalde drehen. Birkenwerder, Hennigsdorf und Velten liegen dagegen noch innerhalb der 15-Kilometer-Grenze – dort haben Berliner noch freien Zugang.

Überschreiten des Radius nur mit triftigem Grund

Die Berliner Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, dass bei höheren Corona-Infektionszahlen die Bewegungsfreiheit der Bürger weiter eingeschränkt wird. Den Bereich außerhalb des 15-Kilometer-Kreises, der erst ab der Stadtgrenze gilt, darf dann nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. Dazu zählt etwa die Fahrt zur Arbeit, zum Arzt, für Behördengänge oder die Pflege von Angehörigen, nicht aber der Verwandtschaftsbesuch am Sonntagnachmittag. Eine Ausnahme soll es ebenso für Datschen- oder Laubenbesitzer geben.

Ein Spaziergang an der Oranienburger Havel bleibt weiterhin möglich. Quelle: Robert Roeske

Nicht erlaubt, so Finanzsenator Matthias Kollatz ( SPD), seien aber Fahrten für sportliche Aktivitäten oder einen Einkaufsbummel. Ziel der Maßnahme sei es, Reisen und damit auch Kontakte zu minimieren und so die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Für die Kontrolle wird nach jetzigem Kenntnisstand die Brandenburger Polizei zuständig sein, die dann auch nach triftigen Gründen für die Überschreitung des Radius fragen wird. Wer sich nicht an die Vorgaben hält und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. So sollen die Personalien von der Polizei erfasst und an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden.

Regelung tritt frühestens am Wochenende in Kraft

Noch ist die Regelung jedoch nicht in Kraft getreten, auch wenn Berlin am Mittwoch einen Inzidenzwert von 199,9 aufwies und somit nur haarscharf am Grenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche vorbeischrammt. Fest steht aber mittlerweile auch, dass die Regelung frühestens am kommenden Wochenende erstmalig umgesetzt wird. Das gilt auch, wenn der Grenzwert schon früher überschritten wird. Dann erst gilt die aktualisierte Infektionsschutzverordnung, in der die Regel festgeschrieben ist.

Andere Vorgaben für Brandenburg

In Brandenburg werden die Regelungen offenbar etwas lockerer gehandhabt. So heißt es auf der Internetseite des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV), dass Besuche von Verwandten oder Partnern als triftiger Grund gelte und somit weiterhin erlaubt bleibe. Ein Einreiseverbot in Landkreise oder kreisfreie Städte mit einer Inzidenz von 200 oder mehr bestehe demnach ebenfalls nicht. Die 15-Kilometer-Regelung gilt ab dem ersten Tag ihres Inkrafttretens für mindestens fünf Tage – so denn die 200er Inzidenzmarke erreicht wird.

Für den Landkreis Oberhavel besteht derzeit noch kein Anlass für die Einrichtung des 15-Kilometer-Radius: Am Mittwochnachmittag lag der Inzidenzwert bei 140,0. Dass dies jedoch schnell umschlagen kann zeigen die Werte, die kurz vor Weihnachten ermittelt wurden. Da lag der Inzidenzwert für zwei Tage bei 188,3. Der Radius für die Bewegungsfreiheit wird dann an den Grenzen des Landkreises bemessen. Die genaue Lage des Radius ist unter www.bb-viewer.geobasis-bb.de abrufbar.

