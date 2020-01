Oranienburg

Auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Oranienburg hat es am 1. Januar gegen 3.30 Uhr gebrannt. Nach Auskunft der Polizei, war dort ein Haufen mit Sperrmüll angezündet worden.

Eine 19-jährige Passantin versucht mit einem Feuerlöscher, die Flammen zu löschen. Dabei erlitt die junge Frau eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch das Feuer wurden die Fassade des Hauses sowie ein Teil der Dachrinne beschädigt. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline