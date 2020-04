200.000 Masken für Oberhavel: Unternehmer nutzen ihr Netzwerk

Oranienburg

Zertifizierten Schutzmasken werden während der Corona-Krise überall benötigt. Die regionalen Unternehmen „Ernst-Recycling“ aus Oranienburg und „Kurt-Eulzer-Druck“ aus Hennigsdorf haben sich zusammengeschlossen und wollen die Region in der derzeitigen Situation unterstützen: 200.000 Atemschutzmasken wurden aus China kurzfristig über das Netzwerk beider Unternehmen mit Auslage aller anfallenden Kosten importiert und werden anschließend an alle regionalen Anlaufstellen in Oberhavel ohne finanziellen Mehrwert weitergereicht.

Die Masken sollen, gemeinsam mit dem Social Distancing und den Hygieneregeln, die Verbreitung des Corona-Virus bremsen. Die Organisation dieser Aktion übernehmen die beiden Geschäftsführer Markus Hußner und Benjamin Nowozin. Auch die Verteilung der Masken findet nun durch die beiden statt.

Anzeige

„Wir wollen damit schnelle Nachbarschaftshilfe leisten“

Durch diese Maßnahme wird die Stadt Oranienburg, werden die Oberhavel Kliniken und weitere Einrichtungen mit Hilfsmaterialien unterstützt. „Für uns als ortsansässige Unternehmer ist es selbstverständlich, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um in solch einer Situation zu helfen. Wir wollen damit schnelle Nachbarschaftshilfe leisten“, so die beiden Unternehmer.

Weitere MAZ+ Artikel

Wichtig sei Ihnen, die bestehenden Kontakte zu nutzen und die Masken zum Einkaufspreis den entsprechenden Organisationen zur Verfügung zu stellen. Am Montag, den 20. April, wurden bereits die ersten 50.000 Masken an die Oberhavel-Kliniken ausgeliefert.

Von Sebastian Morgner