An den 36 Grundschulen im Landkreis Oberhavel nehmen am Sonnabend 73 erste Klassen den Betrieb auf. Für die zukünftigen Erstklässler ein großer Tag – trotz Einschränkungen durch die Coronapandemie. Für 1900 weitere Schülerinnen und Schüler im Kreis steht zudem der Wechsel auf die weiterführenden Schulen an.