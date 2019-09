Citylauf Hennigsdorf: Riesenpokale für die Schulteilnehmer

Hennigsdorf

Große Freude kam am Sonnabendnachmittag bei zahlreichen sportlichen Hennigsdorfer Schülern auf: Sie wurden auf der Bühne des City-Sportfestes vor dem Rathaus für ihre Teilnahme am 21. Hennigsdorfer Citylauf ausgezeichnet, der am 25. August stattgefunden hatte.

Aus den Händen von Bürgermeister Thomas Günther nahmen Vertreter der Biber-Grundschule (1. Platz in der Schulwertung mit 82 Finishern), der Sonnengrundschule (2. Platz mit 56 Finishern) sowie der Regenbogengrundschule und der Theodor-Fontane-Grundschule (3. Platz mit jeweils 15 Finishern) riesig große Pokale als Auszeichnung für die Teilnahme am Citylauf entgegen. Für die Prachtstücke gilt es nun, einen angemessenen Platz in den Schulen zu finden gilt.

Von Nadine Bieneck