Oranienburg

Bis zum Ende der Einreichungsfrist für den Bürgerhaushalt 2020 am 30. Juni 2019 sind bei der Stadt 234 Vorschläge per Brief, Postkarte, Email oder Onlineformular eingegangen. Sechs Vorschläge können aus formalen Gründen nicht berücksichtigt werden, zum Beispiel weil sie anonym oder nicht von Oranienburger Bürgerinnen und Bürgern eingereicht wurden.

Auch wenn es einige mehrfach eingereichte Ideen gibt, so ist die Zahl der abgegebenen Vorschläge nach 2017 (141 Vorschläge) und 2018 (189 Vorschläge) für den dritten Oranienburger Bürgerhaushalt erneut gestiegen.

Wettbewerb für Nachwuchsbands

Neben Vorschlägen, die schon aus den letzten Jahren bekannt sind (Bänke, Spielgeräte), gibt es auch neue Vorschläge, zum Beispiel die Ausrichtung eines Wettbewerbs von Nachwuchsbands aus der Region Oberhavel oder das Aufstellen einer großen Uhr vor der Bibliothek.

Fast ein Viertel der eingegangenen Vorschläge stammt aus der Kategorie Straßen & Verkehr (24 Prozent), dicht gefolgt von Vorschlägen der Kategorien Sicherheit/Ordnung/Sauberkeit (21 Prozent) sowie Vorschlägen aus dem Bereich Kinder & Jugend (20 Prozent).

Die Fachämter werden in den kommenden Wochen die einzelnen Vorschläge daraufhin überprüfen, ob sie im Rahmen der Satzung zum Bürgerhaushalt umsetzbar sind und in das Budget von 20 000 Euro pro Einzelmaßnahme passen. Über der Zulassung der Vorschläge zur Abstimmung im Oktober entscheidet die Stadtverwaltung gemeinsam mit Vertretern der Stadtverordnetenversammlung.

Abstimmung vom 7. bis 25. Oktober

In der Zeit vom 7. bis zum 25. Oktober können die Oranienburgerinnen und Oranienburger dann per Briefwahl, im Bürgeramt, online oder bei der Abstimmungsveranstaltung zur Lichternacht am 25. Oktober über den Bürgerhaushalt 2020 abstimmen.

Von MAZonline