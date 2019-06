Hohen Neuendorf

Seit circa einer Woche wird der 25-jährige Dennis Brudek aus Hohen Neuendorf vermisst. Seine Mutter Astrid Brudek hofft nun, dass Hinweise aus der Bevölkerung dazu führen, ihren Sohn wieder zu finden.

„Ich habe überhaupt keine Vermutung, was vorgefallen und warum er verschwunden ist“, sagt Astrid Brudek. „Dennis soll Suizidabsichten geäußert haben. Warum, wissen wir nicht. Wir sind ratlos.“ Der 25-Jährige stehe kurz vor dem Ende seiner Ausbildung bei einer Kaufland-Filiale in Hohen Neuendorf. Sein dortiger Filialleiter habe ihn schließlich auch als vermisst gemeldet. „Dennis hat sich am Freitag und Sonnabend vor Pfingsten krank gemeldet. Anschließend ist er nicht mehr auf seiner Arbeitsstelle aufgetaucht“, berichtet Astrid Brudek. Am vergangenen Freitag habe schließlich die Polizei vor ihrer Tür gestanden und sie zu ihrem Sohn befragt, nachdem offenbar dessen Arbeitgeber ihn als vermisst bei der Polizei gemeldet hatte. „Inzwischen ist der aktuelle Stand wohl so, dass die Polizei alles getan hat, was möglich war. Das heißt die Wohnung überprüft und auch versucht, das Handy zu orten, was jedoch nicht gelang. Die Suche nach Dennis wird nun wohl von der Sachbearbeiterin fortgeführt.“

Familie hofft auf Hinweise aus Bevölkerung

Aus diesem Grund wendet sich die Familie nun über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. „Ich hoffe, dass irgendjemand meinen Sohn gesehen hat und uns Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann“, bittet Astrid Brudek um Hilfe. „Ich möchte meinen Sohn wiederhaben, seine Geschwister möchten ihren Bruder wieder haben.“ Familienmitglieder und Freunde würden sie bei der Suche nach Dennis unterstützen, berichtet Astrid Brudek. Eine Freundin der Familie habe den Suchaufruf über das soziale Netzwerk Facebook geteilt und sammle Hinweise, falls ihn jemand gesehen habe.

Wer hat den Vermissten gesehen?

Dennis Brudek ist 25 Jahre alt, hat dunkelblondes/braunes Haar, ist etwa 1,78 Meter groß und trägt teilweise eine Brille. Wohnhaft ist er in Hohen Neuendorf, teilweise hält er sich jedoch auch in Berlin bei Freunden auf. Er absolviert eine Ausbildung in der Hohen Neuendorfer Kaufland-Filiale.

