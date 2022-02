Seit Jahresanfang ist der Posten des Landrates in Oberhavel vakant. Der bisherige Amtsinhaber Ludger Weskamp trat aus freien Stücken zurück. Zwei Wahlgänge brachten zwar mit Alexander Tönnies (SPD) beide Male einen klaren Sieger, aber das Quorum reichte nicht. Nun entscheidet der Kreistag. Die Bewerbungsfrist endete am 19. Februar und das Interesse ist groß – selbst in der Schweiz!