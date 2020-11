4. Gesundheitstag Oberhavel: virtuelle Rundgänge und Videobotschaften

Oranienburg

Wer hätte bei den drei vorangegangenen Ausgaben gedacht, dass der 4. Gesundheitstag Oberhavel am 14. November von einer Krankheit geprägt sein würde, von einer weltweiten Pandemie. Und so ist es diesmal nicht möglich, durch die MBS-Arena der Turm-Erlebniscity zu schlendern, um die Aussteller der Region aus Medizin, Pharma, Wellness und verwandten Bereichen kennen zu lernen. 2020 ist die Messe digital und virtuell. Das spielt allen in die Karten, die ohnehin in Quarantäne sind.

Unter dem Weblink www.gesundheitstag-oberhavel.de ist es am Gesundheitstag möglich, das Messefeeling wenigstens am Bildschirm nachzuempfinden und einen kompakten Eindruck vom geplanten Programm der Veranstaltung zu erhalten. Und das Besondere diesmal: Jeder einzelne Besucher wird vom Landrat und Schirmherr Ludger Weskamp persönlich empfangen.

Chefärztin Elke Keil präsentierte während des zweiten Gesundheitastages 2018 das begehbare Modell einer weiblichen Brust. Quelle: Robert Roeske

Dieses Jahr mit seiner virtuellen Messe führe allen „nur allzu deutlich vor Augen, von welch zentraler Bedeutung das Thema Gesundheit für uns alle und unsere Gesellschaft ist“, schreibt Weskamp. Und es zeige, „wie existentiell bedeutsam ein funktionierendes Gesundheitswesen ist“.

Der Landrat bedauert, dass der 4. Gesundheitstag in Oberhavel nicht live stattfinden kann. Gut sei aber, dass sich die Organisatoren davon nicht entmutigen ließen und die „bekannte Kombination aus Messe, Markt und Fachvorträgen kurzerhand in den digitalen Raum verlegt haben“. Weskamp lädt dazu ein, sich via Internet einen Eindruck von der Vielfalt der Gesundheitsbranche in Oberhavel zu verschaffen. „Besonders hervorzuheben sind die Aus- und Weiterbildungsangebote, so beispielsweise der Oberhavel Kliniken GmbH und der AGUS Pflegeschule“, wirbt der Landrat. Doch gleichzeitig drückt er seine Hoffnung aus, „dass die Messe im nächsten Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann und die bunt gemischte Ausstellerpalette der letzten Jahre dann wieder in Oranienburg vor Ort sein wird“.

Fitnessgeräte konnten ausprobiert werden (2. Gesundheitstag). Quelle: Robert Roeske

Das Programm beginnt mit einem gut fünfminütigen Video-Beitrag über die Sport- und Gesundheitsangebote der Turm-Erlebniscity: Saunalandschaft, Wellnessbereich (mit Kosmetikbehandlungen Massagen und Pediküre), Fitnesscenter (inklusive Körperanalysen und Ernährungsberatung) sowie Sport- und Freizeitbad laden ein – wenn wieder geöffnet ist.

Nächste Station: Oberhavel-Kliniken mit ihren drei Standorten in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee. In allen drei Orten gibt es laut des sechs Minuten langen Imagefilms medizinische Versorgungszentren, um stationäre und ambulante Behandlung nahtlos miteinander zu verbinden. Abteilungen und Schwerpunkte werden vorgestellt. Spannend: Ein virtueller Rundgang durch den Kreißsaal und die Wochenstation in Oranienburg (4:36 min), empfangen und eingeführt von Elke Keil, Chefärztin der Frauenklinik. Hinweise zum beruflichen Einstieg gibt es unter www.arbeiten-in-oberhavel.de. Wie die Ausbildung läuft, berichten Azubis in einem Film (3:07).

Der 2. Gesundheitstag Oberhavel. Quelle: Bert Wittke

Heilpraktikerin Ramona Bannert, die in Berlin und Borgsdorf Praxen betreibt, stellt in ihrem Beitrag (7:33) die Klangmassage nach Peter Hess vor. Nach ihren Worten berührt der Ton der Klangschale das Innerste des Menschen. „Er bringt die Seele zum Schwingen.“ So würden Spannungen gelöst und Selbstheilungskräfte mobilisiert.

Mit mehreren Beiträgen ohne Ton stellt die AOK ihre Angebote vor. Aufgrund der aktuellen Situation konnten allerdings nicht alle Aussteller Inhalte präsentieren, heißt es entschuldigend. Deshalb wird auf die Websites der Aussteller verwiesen, insgesamt 17 an der Zahl. Deren namen sind aufgelistet und mit ihrer jeweiligen Homepage verlinkt – von amplifon bis Seniorenresidenz Michael Bethke GmbH und natürlich Turm-Erlebniscity.

In einer Bilderrückschau werden spannende Einblicke zu den drei vorangegangenen Gesundheitstagen gegeben. Auf der Messe präsentierten sich zahlreiche Aussteller der Gesundheitsbranche und kamen mit Interessierten ins Gespräch ergänzt durch eine Vielzahl an Fachvorträgen und Mitmachaktionen. Besonders spektakulär und anschaulich: begehbare Modelle von Darm, Brust oder Gebärmutter.

Am Ende des virtuellen Rundgangs wird übrigens der Countdown zum nächsten Gesundheitstag gezählt, verbunden mit der Hoffnung auf eine Live-Ausgabe. Am Sonnabend waren es noch gut 363 Tage bis dahin.

Begrüßungsrunde beim 2. Gesundheitstag in der TURM-Erlebniscity mit Landrat Ludger Weskamp (r.) und Klinikchef Detlef Troppens (l.). Quelle: Robert Roeske

Von Helge Treichel