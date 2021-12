42 Päckchen für sozial benachteiligte Kinder unterm Wunschbaum des Landkreises Oberhavel

Oranienburg

„Vor zwei Wochen hingen die Wünsche am Baum, heute liegen 42 Geschenke unterm Baum. Ich freue mich sehr, dass die erste Wunschbaumaktion des Landkreises Oberhavel so großen Anklang gefunden hat und bedanke mich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Wünsche der Kinder erfüllt haben und ihnen damit zum Weihnachtsfest ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden“, sagte Vizelandrat Egmont Hamelow am Montag, 20. Dezember 2021, zur Übergabe der Geschenke an den Verein in der Kreisverwaltung.

Wunscherfüllung für das Kinderhaus Arbitria

42 Wünsche hatte das Team des ambulanten Fachbereichs des Arbitria e.V. in Fürstenberg an der Havel zu Beginn der Adventszeit an den Weihnachtswunschbaum in der Kreisverwaltung gehangen. Und die Mitarbeitenden sowie Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, diese zu erfüllen. „Wir hatten wesentlich mehr Nachfragen als Wunschzettel. Das freut uns sehr und animiert uns als Kreisverwaltung dazu, im kommenden Jahr ein ähnliches Projekt zu initiieren. Die Idee für den Wunschbaum ist nämlich unter den Mitarbeitenden selbst entstanden, teilweise haben sich kleine Teams bei der Wunscherfüllung zusammengetan. Es ist uns wichtig, mit dieser besonderen Aktion in der Vorweihnachtszeit Kinder aus der Region zu unterstützen, die es vielleicht nicht so schön haben, wie andere Kinder“, so Hamelow. Arbitria e.V. ist ein gemeinnütziger freier Jugendhilfeträger mit Schwerpunkten in der ambulanten und stationären Jugendhilfe, mit dem der Fachbereich Jugend des Landkreises Oberhavel vertrauensvoll zusammenarbeitet. Arbitria e.V. unterhält das Kinderhaus Madita in Bredereiche, einem Ortsteil von Fürstenberg/Havel. 13 Kinder leben dort, vom Vierjährigen bis zu jungen Erwachsenen.

85 Kinder und Jugendliche

Für die Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ wählte Arbitria e.V. gezielt den ambulanten Fachbereich aus. Die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben stellvertretend für die aktuell 37 zu betreuenden Familien mit insgesamt 85 Kindern und Jugendlichen die Wunschzettel am bunt geschmückten Weihnachtsbaum in der Kreisverwaltung angebracht. „Alle 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereines – und insbesondere der ambulante Fachbereich – freuen sich für die Familien und schätzen die besondere Nachhaltigkeit der Weihnachtsaktion: Natürlich sind die Kinder alle schon ganz aufgeregt und freuen sich, wenn ihnen kleine Wünsche zu Weihnachten erfüllt werden können. Gleich im Anschluss beginnen wir mit der Verteilung“, sagt Teamleiterin Mary Röwer. Und weiter: „Wir freuen uns über die Wertschätzung des Landkreises – insbesondere vom Team des Jugendamtes im Norden Oberhavels. Wir arbeiten überwiegend in den Haushalten der Familien. Durch die besonderen Zeiten wurde uns allen viel abverlangt. Umso wichtiger ist es uns, Familien zu ermutigen, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Unsere Überzeugung in der täglichen Arbeit mit den Familien ist geprägt von dem systemischen Leitgedanken: Eltern als Experten ihrer Kinder zu verstehen und sie in ihrer Rolle zu unterstützen und zu begleiten.“

Von MAZonline