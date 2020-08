500 Euro aus Gransee für die Fürstenberger Jugendwehr.

Gransee

Bereits seit 2017gibt die LVM-Versicherungsagentur von Steffi Borwig in Gransee einem Verein der Region finanzielle Hilfe. Interessenten sind zuvor aufgefordert, sich ab dem Frühjahr vorzustellen und mitzuteilen, für welchen Zweck das Geld verwendet werden soll. Nach dem Bewerbungsstopp am 30. Juni wurde der glückliche Gewinner gezogen.

Ausrüstungsgegenstände für den Wettkampf

Dieses Jahr gehen 500 Euro an den Feuerwehrverein Fürstenberg. Für diesen nahm Steven Kurth den Scheck am Dienstag in Empfang. Das Geld. so erklärte er, solle den kleinen Feuerwehrkameraden der Wasserstadt zugute kommen. Ihnen würden Ausrüstungsgegenstände fehlen, um dieses Jahr an einem Wettkampf teilnehmen zu können. Als Beispiele nannte er einen Wettkampfsaugschlauch, ein Wellkampfstrahlrohr, einen Wettkampfsaugkorb oder auch einen Wettkampfverteiler.

Anzeige

Im kommenden Jahr, so Steffi Borwig, könnten sich Vereine wieder bewerben und mit etwas Glück die ausgelobten 500 Euro gewinnen.

Von Bert Wittke