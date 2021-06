64-jähriger Mann stirbt bei Unfall in Freienhagen

Liebenwalde

Freitag gegen 6.45 Uhr kam ein 64-jähriger Fahrer aus Oberhavel mit einem Kleinlasttransporter VW in der Dorfstraße in Freienhagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei streifte der VW einen im Gegenverkehr befindlichen Ford einer 40-jährigen Oberhavelerin auf Höhe der Straße Malzer Weg. Letztlich fuhr der Transporter in einen Grundstückszaun und kam dort zum Stehen. Trotz schneller medizinischer Versorgung verstarb der 64-Jährige am Unfallort.

Ein im Ford befindliches 13-jähriges Mädchen behandelten Rettungssanitäter vor Ort nach einem Schock. Die Fahrzeuge mussten geborgen werden, der Schaden wird mit etwa 13.000 Euro angegeben. Ein Gutachter kam zum Einsatz. Gegen 8.45 Uhr konnte die Vollsperrung der Straße wieder aufgehoben werden.

Von MAZonline