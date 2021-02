Stechlin

Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Sonnabendnachmittag in Stechlin bei einem Unfall verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es, als ein 28-Jähriger mit seinem Audi von der Lindenstraße nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte.

Laut Polizeiangaben übersah er den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Radfahrer. Der 67-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt 2550 Euro.

Von MAZonline