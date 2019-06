Löwenberg

Es ist soweit: In Löwenberg wird ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Die „Hauptstadt“ des Löwenberger Landes wird 750 Jahre alt. Darüber hinaus besteht der Löwenberger Männerchor jetzt 145, der Sportverein 111 und die Schule 44 Jahre. Sie alle sind in die Feierlichkeiten, die am Donnerstagabend mit einem Sportfest für Groß und Klein sowie Live-Musik im Waldstadion begonnen haben, einbezogen.

Chorkonzert auf dem Schlossgelände

Am Freitag werden die Schüler der Libertasschule die Ergebnisse ihrer nach Pfingsten beginnenden Projektwoche vorstellen. Am Nachmittag verlagern sich dann die Feierlichkeiten auf das Schlossgelände. Dort wird zu einem Chorkonzert des Löwenberger Männerchores eingeladen. Daran beteiligt sind Gastchöre aus der Region. Für die Gäste wird es Kaffee und Kuchen geben.

Historische Lesung und irische Musik

Ab 16 Uhr laden die Landfrauen zu einer Traditionsschau in das Landfrauenstübchen ein, das sich ebenfalls auf dem Schlossparkgelände befindet. Zu Gast sein wird dort dann auch Jörn Lehmann. Der Bürgermeister von Liebenwalde, Autor zahlreicher geschichtsträchtiger Publikationen, bittet zu einer historischen Lesung, in dessen Mittelpunkt nicht ganz unerwartet Löwenberg stehen wird. Der Tag klingt mit Livemusik der Irish-Folk-Band „Slaint“ aus.

Jugend-Feuerwehr im Stationsbetrieb

Der Sonnabend, 15. Juni, beginnt um 9 Uhr mit einer Jugend-Feuerwehrstafette durch den Ort. Dabei sind sechs Stationen zu bewältigen: Löschangriff nass (Verlängerte Jahnstraße), Kistenstapeln (Triftstraße 4a), Figurenbau (Karl-Marx-Platz 9), Schlauchkegeln ( Granseer Straße 2), Erste Hilfe (an der Apotheke) und Grubenrettung ( Eberswalder Straße 6). Eine Stunde nach dem Festgottesdienst (13 Uhr) setzt sich der große Festumzug in Bewegung, der von der Kirche bis zum Hain führt. „Dieser Umzug wird für Teilnehmer und Zuschauer ein sensationelles Erlebnis“, verspricht Mathias Ludwig. Löwenbergs Ortsvorsteher, der auch Mitglied des Organisationskomitees ist, verspricht einen bunten Mix aus Historie und aktuellem Geschehen. Gleich mit mehreren Kutschen wird Gransees Hufschmied Olaf Peter nach Löwenberg kommen und den Festumzug bereichern.

Löwenberg für Fahrzeugverkehr gesperrt

Achtung Autofahrer, für den Festumzug (14 bis 15 Uhr) wird Löwenberg aus allen vier Himmelsrichtungen – aus Gransee, Neulöwenberg, Teschendorf und Grieben (B 167/B 96) kommend – für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Wer kann, sollte den Ort in diesem Zeitraum weiträumig umfahren – oder etwas Zeit mitbringen und sich womöglich den Umzug anschauen.

Blasmusik mit Kaffee und Kuchen sowie einer Familien Rallye gibt es ab 15.30 Uhr und ab 21 Uhr erklingt Livemusik mit Paul Pieper, der sich eine Disco mit DJ Bonk anschließt. Veranstaltungsort ist jeweils im Hain.

Mit einem Familienfrühstück und einem Frühschoppen klingt die Feier am Sonntag ab 10 Uh im Hain langsam aber sicher aus.

