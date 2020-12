A10-Ausbau: Verkehrsunterbrechungen im Dreieck Pankow

Oberhavel

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 10 wird die Autobahnverbindung zur A 114 im Dreieck Pankow in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember mehrfach vorübergehend gesperrt. Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr kommt es voraussichtlich viermal zu jeweils rund 25-minütigen Verkehrsunterbrechungen aus und in Richtung A 114. Grund dafür ist das Umsetzen eines sogenannten Schalwagens. Darüber informierte Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH & Co. KG. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet der Sprecher um Verständnis.

Hintergrund: Die A 10 und die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis zum Jahr 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Von MAZonline