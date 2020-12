A10-Ausbau: Vollsperrung vom 11. bis 14. Dezember

Birkenwerder

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 10 kommt es von Freitag, 11. Dezember (22 Uhr), bis voraussichtlich Montag, 14. Dezember (5 Uhr), zu einer erneuten Vollsperrung des nördlichen Berliner Rings zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck. Grund dafür ist der Abriss der Brücke (BW82Ü3) eines Wirtschaftsweges in Höhe der zu Bergfelde gehörenden Heideplan-Siedlung, informiert Pressesprecher Steffen Schütz. Parallel weist er darauf hin, dass es bis Montagmorgen, 6 Uhr, zu Nachtarbeiten und damit verbundenen Lärmbelästigungen kommt. Eine diesbezügliche Ausnahmezulassung des Landesumweltamtes liege vor.

Für die Zeit der Vollsperrung sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Wer in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs ist, wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck über Summt (L 21), Oranienburg und Lehnitz (L 211) und Borgsdorf (K 6504) zur Anschlussstelle Birkenwerder (L 20) geleitet. Wer in Richtung Berlin-Pankow, Prenzlau oder Frankfurt (Oder) unterwegs ist, wird ab der Anschlussstelle Birkenwerder über die B 96 und B 96a nach Schönfließ. Von dort ist die Umleitung über die L 30 nach Mühlenbeck und die L 21 zur Anschlussstelle Mühlenbeck ausgewiesen.

Hintergrund: Die A 10 und die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin werden bis zum Jahr 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Die Brücke eines Wirtschaftsweges in Höhe der Siedlung Heideplan wird an diesem Wochenende abgerissen. Quelle: Archiv/Helge Treichel

Von Helge Treichel