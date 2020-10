A10-Sperrung im November: Autobahn blockiert, S-Bahn fährt nicht

Oberhavel

Die gute Nachricht vorweg: Bis Weihnachten könnte die Autobahn zwischen dem Dreieck Pankow und Linum nahezu baustellenfrei sein – wenn auch nur vorübergehend. Aber bis dahin sollen alle aktuellen Baustellenbereiche bei der Sanierung der Strecke abgearbeitet sein, bevor es 2021 mit den noch fehlenden Abschnitten weitergeht. Das komplette Bauvorhaben liege im Plan, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Havellandautobahn in Vehlefanz.

Der Bauabschnitt zwischen Kremmen und Linum wird bis November fertig. Zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer erfolgt die Verkehrsumlegung auf die neue Fahrbahn Ende Oktober. Bis Dezember soll dort alles fertig sein. Zwischen dem Dreieck Pankow und Mühlenbeck erfolgt die Umlegung des Verkehrs auf die neue Fahrbahn im November, die endgültige Fertigstellung ist bis Dezember geplant. Das Dreieck Pankow selbst bleibt weiter Großbaustelle.

Sperrung der A10 ab 8. November

Der größte Brocken, der auf die Region zukommt, ist allerdings die Sperrung der A 10 zwischen den Dreiecken Oranienburg und Pankow in der Zeit vom Sonntag, 8. November, 23 Uhr, bis Mittwoch, 11. November, 21 Uhr. Erstmals muss die Autobahn unter der Woche gesperrt werden – und auch bei der S-Bahn geht dann nichts mehr. Die Strecke zwischen Oranienburg und Birkenwerder ist vom Montag, 9. November, 1.30 Uhr bis Montag, 16. November, 4 Uhr, gesperrt. Dass beide Sperrungen parallel stattfinden, hat den Grund, dass sie zusammenhängen. Im Bereich Birkenwerder wird an der Bahnbrücke gearbeitet. Für die beiden S-Bahn-Gleise werden die entsprechenden Stahlkonstruktionen, die Tröge, eingesetzt. Bei der Regionalbahn ist dies bereits geschehen.

Sperrung der A10 in Oberhavel vom 8.-11.11.2020 und die Umleitungen. Quelle: Havellandautobahn

Auf Oberhavel könnte in den betreffenden Tagen ein Chaos zukommen. „Wir sind uns der Brisanz hoch bewusst“, sagte Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn, am Mittwochnachmittag. „Wir wollen es nicht schönreden, wir wollen nur die möglichen Maßnahmen ergreifen, um es so erträglich wie möglich zu machen“, sagte Thomas Stütze, der Geschäftsführer der Havellautobahn GmbH ist.

Für den überregionalen Verkehr aus Richtung Hamburg gilt: In Richtung Frankfurt/Oder sollen die Fahrzeuge über die A 111 durch Berlin geführt werden. In Richtung Prenzlau geht es auf die B 96 bis Oranienburg-Nord, durch Sachsenhausen, über den Bahnübergang und den Kreisverkehr zur B 273, weiter bis Wandlitz und auf die A 11. Die Oranienburger City liegt zum Glück nicht in der offiziellen Umleitungsstrecke. Probleme durch die Schließzeiten der Schranken am Sachsenhausener Bahnübergang sehen die Verantwortlichen nicht, ein Knackpunkt ist aber auch die marode Brücke an der Lehnitzschleuse.

Umleitung über A11, B273, Sachsenhausen und B96

Für den Verkehr aus westlicher Richtung gilt: Es geht über die A 11 bis Wandlitz, die B 273 bis Oranienburg und über Sachsenhausen zum B 96-Anschluss Oranienburg-Nord weiter zur A 10. Aus Berlin-Pankow, von der A 114 kommend, kann der Verkehr bis Mühlenbeck rollen, von dort weiter über Summt, Lehnitz nach Birkenwerder. Wichtig zu wissen: Vom Dreieck Barnim kommend ist eine Weiterfahrt auf der A 10 in Richtung Mühlenbeck nicht möglich. Der Verkehr wird zur A 114 abgeleitet. Stattdessen müsse schon am Dreieck Barnim die A 10 verlassen werden.

Ein Knackpunkt bei dem Vorhaben sei der Transitverkehr. Wie Steffen Schütz erklärte, werde vorher eine große, nie dagewesene Informationskampagne stattfinden. Speditionen, Busunternehmen würden angeschrieben, ebenso gehen Infos in die Nachbarstaaten. Der Großraum Berlin solle durch den Transitverkehr gemieden werden, empfohlen wird stattdessen die A 11 und die A20 im Norden.

Ab Windstärke 5 muss das Vorhaben verschoben werden

Für den lokalen Verkehr werden nicht ganz so weiträumige Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Ein Problem könnte das Wetter werden: Ab einer Windstärke 5 seien die Bauarbeiten, speziell der Einbau der Brücke, nicht realisierbar. Dann könnte es passieren, dass sich das Vorhaben nach hinten verschiebt.

Von Robert Tiesler