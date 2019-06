Wolfslake

Rund drei bis vier Hektar Wald gerieten Montagnachmittag in unmittelbarer Nähe der Autobahnraststätte Wolfslake aus zunächst noch ungeklärter Ursache in Flammen. Gemeldet wurde das Feuer gegen 14.15 Uhr. Zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus Oberhavel und dem Havelland eilten zum Löscheinatz an den Brandort.

Aus dem Landkreis Oberhavel rückten die Wehren aus Hennigsdorf, Velten, Marwitz, Staffelde, Eichstädt, Vehlefanz und Bötzow aus. Wie der Kreisbrandmeister aus dem Havelland, Lothar Schneider berichtete, rückten zudem die Feuerwehren aus Falkensee, Schönwalde, Nauen und Ketzin aus dem Havelland aus. Die Kameraden aus Friesack wurden im Verlaufe des Nachmittags zusätzlich angefordert. Die auf Autobahneinsätze spezialisierte Wehr aus Brieselang hält sich für eine etwaige Anforderung in Bereitschaft.

Weithin sichtbar: Die Rauchentwicklung aufgrund des Waldbrandes. Quelle: Privat

Nach Auskunft der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde wurde die A10 auf dem westlichen Berliner Ring rund um Wolfslake im Zuge der Löscharbeiten und aufgrund der Sichtbehinderungen durch die Rauchentwicklung komplett gesperrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer, womöglich durch Gäste der nahen Raststätte, Ursache für den Ausbruch des Brandes war. Die Löscharbeiten dauern vorerst an.

Die Regionalleitstelle Nordost appelliert an Verkehrsteilnehmer und Anwohner, sich „nicht in Gefahr zu begeben. Halten Sie die Fenster in Ihrem Pkw geschlossen. Halten Sie sich von der Einsatzstelle fern und bilden Sie die Rettungsgasse.“ Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen werden sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Erst am Montagmorgen war die Waldbrandwarnstufe für die Region Oberhavel auf 5 und damit die höchstmögliche Stufe heraufgesetzt worden. Zudem hatte der Deutsche Wetterdienst in der betroffenen Region für Montag und Dienstag eine offizielle, amtliche Warnung aufgrund einer starken Wärmebelastung ausgegeben.

Von MAZonline