Ab Mitte Dezember erhältlich: Oberhavel-Abfallkalender für 2022

Oberhavel

Ab Mitte Dezember wird der Oberhavel-Abfallkalender für das kommende Jahr in Rathäusern, Bürgerämtern und Gemeindeverwaltungen, in der Kreisverwaltung, in Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie an den Recyclinghöfen in Germendorf und Gransee erhältlich sein. Die AWU Oberhavel GmbH hat jetzt mit der Verteilung der 84-seitigen Broschüre begonnen. Abrufbar ist die digitale Version des Heftes bereits jetzt unter www.oberhavel.de/abfall sowie unter www.awu-oberhavel.de.

Renner ist die „AWU-App“

Dort können Bürgerinnen und Bürger auch weitere digitale Angebote nutzen – so das Anmelden einer Sperrmüllsammlung oder das An- und Abmelden eines Abfallbehälters. Der „Renner“ ist die AWU-App fürs Smartphone, die unter anderem an das Herausstellen der Abfalltonnen erinnert. „Der neue Abfallkalender informiert umfassend darüber, wie einfach es in Oberhavel ist, seinen Abfall – egal ob Rest- oder Sperrmüll, Schadstoffe, Bioabfall, Glas oder Papier – umweltgerecht und sicher zu entsorgen“, erläutert Umweltdezernent Egmont Hamelow. „Er hält darüber hinaus viele Tipps bereit, beispielsweise zur Abfallvermeidung im Alltag. Denn: im Haushalt, in der Schule, am Arbeitsplatz oder auch unterwegs – Abfallvermeidung ist in fast jeder Lebenssituation möglich und lässt sich auf vielfältige Weise umsetzen. Vieles hat sich schon recht gut eingebürgert. Das ist erfreulich, weil Ressourcenschutz bereits mit der Vermeidung von Abfall beginnt. Wenn Abfälle gar nicht erst entstehen, können Rohstoffe geschont und Energie gespart werden. So tragen wir alle entscheidend zum Umwelt- und Klimaschutz bei – wir haben es gemeinsam selbst in der Hand“, so der Dezernent.

Egmont Hamelow ist Dezernent für Wirtschaft und Verkehr im Landratsamt Oranienburg, Quelle: Enrico Kugler

Klar strukturiert finden die Leserinnen und Leser der Broschüre Themen der Abfallentsorgung von A wie Abfallvermeidung bis W wie Wissenswertes. Übersichten über alle Sammlungen und Termine sind ebenso enthalten wie die Sperrmüllkarte zum Heraustrennen am Endes des Heftes sowie das Abfall-ABC. Bei letzterem bieten nunmehr eingängige Symbole noch mehr Übersicht über die verschiedenen Entsorgungswege. In Oberhavel hat jeder Haushalt einmal im Jahr die Möglichkeit, kostenlos Sperrmüll von zu Hause oder vom Kleingarten abholen zu lassen. Mehrmals im Jahr ist auch das Schadstoffmobil im Landkreis unterwegs; hier können die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls kostenlos gefährliche Abfälle abgeben. Darüber hinaus nehmen die Recyclinghöfe in Germendorf und in Gransee alle denkbaren Abfälle kostengünstig entgegen. An rund 250 Glassammelplätzen im gesamten Landkreis kann Altglas ordnungsgemäß entsorgt werden, oft kombiniert mit Behältern für die Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen. Wer Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung hat, kann sich an die AWU-Service-Hotline 03304 376-0 beziehungsweise an den Landkreis Oberhavel unter Telefon 03301 601-3670 wenden. Alle Informationen gibt es auch unter: www.awu-oberhavel.de und www.oberhavel.de/abfall.

Von MAZonline