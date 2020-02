Ab dem 1. Juli: Bio-Tonne ersetzt mittelfristig den Laubsack

Oberhavel

Wer kennt das nicht: Im Hausmüll landen vorwiegend Bioabfälle. Dabei können aus ihnen hochwertige Komposte und Gärrückstände gewonnen werden, die sich hervorragend als organische Dünger für die Landwirtschaft und den Gartenbau eignen. Bioabfall leistet also einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen, schont das Klima und erhält den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Wer richtig Müll trennt, tut etwas Gutes für die Umwelt und entlastet seinen Geldbeutel.

Ab dem 1. Juli kommt die Bio-Tonne in ganz Oberhavel

„Im Zuge der Anpassung zeitgemäßer Sammelsysteme hat der Kreistag Oberhavel im vergangenen September die landkreisweite Einführung der Biotonne auf freiwilliger Basis beschlossen. Nachdem zum Jahresbeginn die Gelbe Tonne eingeführt wurde, können die Oberhavelerinnen und Oberhaveler zum 1. Juli auch eine Biotonne nutzen, um bares Geld zu sparen“, sagt der zuständige Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt, Egmont Hamelow. Die Gebühr für jede Entleerung beträgt 3,25 Euro (120-Liter-Behälter) bzw. 6,50 Euro (240-Liter-Behälter). Es gibt keine Mindestentleerungen, keine Mindestgebühren und keine Anrechnung auf die Mindestgebühr. Zum Vergleich: Die Entleerung einer Hausmülltonne beträgt 4,50 (120-Liter-Behälter) bzw. 9,00 Euro (240-Liter-Behälter).

Bio-Tonne in zwei verschiedenen Größen erhältlich

„Ab April/Mai wird allen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern wahlweise eine 120-Liter oder 240-Liter-Biotonne kostenfrei bereitgestellt. Die Biotonne ist für Garten- und Küchenabfälle geeignet“, informiert Egmont Hamelow. Die kostenfreie Bereitstellung der Biotonne erfolgt durch die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) im Auftrag des Landkreises Oberhavel und verbleibt im Eigentum der AWU. Für die Verteilung der Biotonnen wurde der Landkreis Oberhavel in zwei Bereiche eingeteilt. Je nach Lage des Grundstückes unterscheidet sich die Verfahrensweise bei der Aufstellung der Biotonnen. Im dichter besiedelten Südkreis wird die Biotonne ohne Antrag der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer bereitgestellt. Sollte diese jedoch nicht gewünscht sein, muss eine Abmeldung erfolgen. Die Entleerung wird in der Regel 14-täglich nach einem festen Tourenplan angeboten. Die Abfuhrtermine werden rechtzeitig auf der Internetseite der AWU unter www.awu-oberhavel.de bekanntgegeben beziehungsweise können per AWU-App mit Erinnerungsfunktion abgerufen werden.

In ländlichgeprägten Gebieten bedarf es einer Anmeldung der Bio-Tonne

In den ländlich geprägten Gebieten im Nordkreis bedarf es einer Anmeldung der Biotonne. Da hier viele Grundstückseigentümer Kompost besitzen, wird auf Abruf entleert. Die Biotonnen sind mit einem Transponder (Chip) zur automatischen Erfassung der Behälterentleerungen ausgestattet sowie mit einem Aufkleber mit der jeweiligen Grundstücksadresse (Behälterstandort) versehen. Weitere Informationen zur Biotonne sind einem Informationsschreiben zu entnehmen, das der Landkreis Oberhavel in den kommenden Tagen an alle Haushalte versenden wird. Die An- bzw. Abmeldung der Biotonne kann unter Verwendung der dem Info-Schreiben anhängenden Antwortkarte oder digital unter folgendem Link erfolgen: www.awu-oberhavel.de/biotonne

Die Biotonne in Oberhavel

Zum 1. Juli wird die Biotonne auf freiwilliger Basis in ganz Oberhavel eingeführt. Seit Juni 2017 lief bereits ein Modellprojekt für die Biotonne in drei ausgewählten Kommunen: Birkenwerder, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf. Nun wird die Biotonne in ganz Oberhavel eingeführt. Nicht nur Reste von Obst und Gemüse, sondern auch Teebeutel und Kaffeesatz im Filter kommen in die Biotonne. Auch andere Küchenabfälle wie Eierschalen und Essensreste sowie alte Lebensmittel dürfen so entsorgt werden. Nähere Informationen rund um die Biotonne finden Sie auf der Internetseite der AWU Oberhavel GmbH www.awu-oberhavel.de/haushalte/entsorgung/biotonne.html sowie im Abfallkalender.

Bio-Tonne ersetzt Laubsack

Mit der Einführung der Biotonne wird der Laubsack 2021 in Oberhavel abgeschafft. Künftig sollen Laub und Grünschnitt auch in der Biotonne landen und auf diesem Wege verwertet werden. 2020 sind die Laubsäcke sowie Baum- und Strauchschnittmarken noch gegen eine Gebühr von je 2,50 Euro bis zum 30.09.2020 in allen Vertriebsstellen für den Gelben Sack beziehungsweise im AWU-Servicebereich erhältlich. Die Abholung erfolgt bis zum 31. Dezember.

