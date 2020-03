Hobby-Gärtner haben sich am vergangenen Wochenende auf dem Apfelhof Wähnert in Hoppenrade in die Geheimnisse des Baumschnitts einweihen lassen. Für diese Arbeit wird es jetzt höchste Zeit – an Aprikosen- und Pfirsichbäumen zeigen sich immerhin schon die ersten Blütenblätter.