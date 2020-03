Oberhavel

Jede Woche bietet Ihnen die MAZ-Redaktion hunderte von Artikeln aus Ihrer Region – vom neu eröffneten Geschäft in der Nachbarschaft über Porträts von Machern bis hin zu kommunalpolitischen Nachrichten. Bei der Auswahl der Themen stellen wir uns täglich die Frage: Was wollen unsere Leserinnen und Leser wissen? Damit wir darauf künftig noch besser antworten können, wollen wir diese Frage ab sofort auch Ihnen stellen – indem wir die Leser jede Woche über eine Geschichte aus Oberhavel abstimmen lassen, die Sie gern in Ihrer MAZ lesen möchten. Immer freitags stellen wir drei Themen zur Auswahl – und Sie bestimmen, welches davon wir dann tatsächlich recherchieren. Zusätzlich können Sie uns per E-Mail Themen vorschlagen, die zur Abstimmung gestellt werden sollen. In dieser Woche stehen folgende Themen zur Wahl:

1. DLRG: Was bedeutet das „sichere Schwimmen“?Die neue Prüfungsordnung der Rettungsschwimmer betont verstärkt das „sichere Schwimmen“. Was jedoch bedeutet das genau? Welche Angebote der Schwimmausbildung macht die DLRG im Landkreis Oberhavel?

2. Motorrad-Saison: Wie kommen Sie sicher durch die Saison?Am 1. März startete die diesjährige Motorrad-Saison. Wie kommen Zweiradfahrer sicher durchs Jahr? Worauf gilt es zu achten? Wir geben einen Überblick.

3. Oberhavels Landtagsabgeordnete: Welche Visionen haben Sie für Ihren Wahlkreis? (Leservorschlag)Welche Vorstellungen haben die Parlamentarier für Ihren Landkreis in den nächsten fünf Jahren? Welche Projekte wollen sie angehen, was wollen sie umsetzen? Wir haken nach.

Bis Montag (10 Uhr) haben Sie die Chance, sich ein Thema auszusuchen.

Welches Thema sollen wir in dieser Woche für Sie recherchieren? (KW 12) Bei der MAZ können Leser nun selbst mitbestimmen, welches Thema wir recherchieren sollen – jede Woche stellen wir drei zur Auswahl. DLRG: Was bedeutet das „sichere Schwimmen“ bei der Schwimmausbildung? Motorrad-Saison: Wie kommen Sie sicher durch das Jahr? Oberhavels Landtagsabgeordnete: Welche Visionen haben Sie für Ihren Wahlkreis? (Leservorschlag) Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches Thema sollen wir in dieser Woche für Sie recherchieren? (KW 12) Welches Thema sollen wir in dieser Woche für Sie recherchieren? (KW 12) So haben unsere Leser abgestimmt DLRG: Was bedeutet das „sichere Schwimmen“ bei der Schwimmausbildung?

Motorrad-Saison: Wie kommen Sie sicher durch das Jahr?

Oberhavels Landtagsabgeordnete: Welche Visionen haben Sie für Ihren Wahlkreis? (Leservorschlag) Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Redaktion wird dann die Recherche starten und das Thema in der Ausgabe am nächsten Sonnabend präsentieren. Sie möchten selbst ein Thema vorschlagen, dem die MAZ-Lokalredaktion nachgehen soll? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Thema der Woche“ und Ihrer Idee an oranienburg@maz-online.de

Wählen Sie auch die weiteren Themen der Woche:

Abstimmung: Wählen Sie das Neuruppiner Thema der Woche

Abstimmung: Wählen Sie das Brandenburger (Havel) Thema der Woche

Abstimmung: Wählen Sie das Potsdamer Thema der Woche

Abstimmung: Wählen Sie das Thema der Woche für Königs Wusterhausen

Von Sebastian Morgner