Achilles von Gransee überzeugt die Jury

Olaf Peter ist nicht nur glücklich, sondern auch stolz. Und das darf der Granseer auch. Seit nunmehr 30 Jahren züchtet der gelernte Hufschmied Pferde und betreibt eine Kaltblutzucht, die über die Grenzen Gransees hinaus bekannt ist. Wo die Rappen auch auftreten, fallen sie sofort durch die wundervoll tiefschwarze Färbung ihres Fells sofort ins Auge. Im Laufe der Jahre hat sich diese Rappzucht zu Recht den Namen einzigartig verdient. Nun hat Olaf Peter mit einem seiner Vierbeiner erneut einen schönen Erfolg errungen.

Richterkommission schaute genau hin

Anfang dieses Monats fand im Pferdesportzentrum Krumke die Kaltblutkörung der Pferdezuchtverbände Brandenburg-Anhalt und Sachsen-Thüringen, dem Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern und dem Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen statt. Leider musste dieses Jahr aus Gründen der Corona-Pandemie dabei auf Publikum verzichtet werden. 20 Hengste der Rasse Rheinisch Deutsches Kaltblut und einer der Rasse Schwarzwälder Kaltblut waren darum bemüht, von der Richterkommission ein positiver Körurteil zu bekommen. Dabei betrachten und bewerten die Juroren, die natürlich ganz genau hinschauen, zum Beispiel solche Dinge wie das Rassebild und den Körperbau der Tiere, die Korrektheit der Gangart, den Raumgriff und die Bewegungsabläufe.

Rapphengst weiß zu gefallen

Für zehn Hengste der Rasse Rheinisch Deutsches Kaltblut lautete das Urteil „gekört“, unter ihnen auch ein Hengst aus der Zuchtstätte von Olaf Peter in Gransee. Dieser Rapphengst mit dem Namen Achilles von Gransee hat Anwalt von Tuchheim als Vater und die bekannte, inzwischen zwölfjährige Anna von Gransee als Mutter. Schon als vier Wochen altes Fohlen hatte Achilles von Gransee im Jahr 2018 das Kaltblutfohlen-Championat in Brück, also das größte Fohlenchampionat Deutschlands gewinnen können. Nicht verwunderlich also, dass Olaf Peter sehr froh über die Entwicklung dieses jetzt zweieinhalbjährigen Junghengstes ist. Ab dem kommenden Jahr soll er in der Zucht eingesetzt werden.

Als vierjähriges Fohlen gewann Achilles von Gransee 2018 an der Seite seiner Mutter Anna von Gransee das größte Championat Deutschlands in Brück. Quelle: Peter Tendler

Wer Olaf Peter kennt, der weiß, dass die Pferde des Granseers sehr zuverlässige Tiere sind, die unter anderem bei unheimlich vielen Veranstaltungen im Einsatz sind. So war der Granseer beispielsweise anlässlich der 750-Jahr-Feier Gransees im Jahr 2012 bei insgesamt 17 Schaubildern mit nicht weniger als 40 Tieren dabei. 14 Gespanne hatte er beim großen Festumzug anlässlich der 800-Jahr-Feier Oranienburgs am Start. Und auch bei der 800-Jahr-Feier Zehdenicks liefen zahlreiche Vierbeiner von Olaf Peter mit. Pferde von Olaf Peter sind nicht nur in der Region Oberhavel sondern in ganz Deutschland unterwegs. „Wenn die Leute unsere Pferde zu schätzen wissen und sie gerne bei sich sehen möchten, ist uns kein Weg zu weit“, sagt Olaf Peter.

Die zuverlässigsten im Stall: Anna und Anastasia

Der Granseer bestreitet mit seinen Lieblingen und Kutschen viele Anlässe – sehr oft sind sie bei Umzügen, Hochzeiten oder auch Beerdigungen im Einsatz. Mit Anna von Gransee und einer ihrer Töchter, Anastasia von Gransee, war Olaf Peter auch schon sehr oft auf der Grünen Woche in Berlin zu sehen. „Da laufen sie immer im Gespann“, sagt Olaf Peter und fügt hinzu: Die beiden Vollgeschwister sind die zuverlässigsten Pferde, die ich habe.“ Olaf Peter hat offensichtlich viel und oft Anlass dazu, sich über seine Vierbeiner zu freuen. Nun ist mit dem Junghengst Achilles von Gransee ein weiterer Grund zur Freude hinzugekommen.

Von Bert Wittke