Acht Wolfsrisse in Oberhavel in 2020

Die vor wenigen Tagen vom Brandenburger Landesamt für Umwelt veröffentlichte Statistik zu den im Jahr 2020 dokumentierten Wolfsrissen im Land Brandenburg (MAZ berichtete) ließ aufhorchen. Der Grund: Die Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich angestiegen, verdoppelte sich von 417 Fällen im Jahr 2019 auf 813 dokumentierte Tötungen im Jahr 2020 nahezu. Festzuhalten ist, dass nicht alle der gemeldeten Tötungen tatsächlich auch dem Wolf als Verursacher zugeordnet werden können. Erfasst wird jedoch jeder einzelne, gemeldete Fall.

In der Statistik aufgeführt worden sind all jene Nutztiere, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf angegriffen wurden, darunter Schafe, Ziegen, Damwild, Alpakas, Rinder und Pferde. Die Risszahlen sind bei allen aufgeführten Tierarten gestiegen. Besonders betroffen jedoch sind in Brandenburg offenbar die Halter von Schafen. Sie meldeten 2020 landesweit insgesamt 625 gerissene Tiere im Vergleich zu 279 Tieren im Vorjahr.

Acht Fälle von mutmaßlichen Wolfsrissen gemeldet

Ein genauerer Blick nach Oberhavel zeigt – hier kamen insgesamt drei Schafe durch Wölfe zu Schaden. Deutlich größer sind die Verluste durch Wolfsrisse im Damwildbereich. Insgesamt wurden 2020 im Havelland acht Fälle von mutmaßliche Wolfsrissen gemeldet. Dabei kamen insgesamt mindestens 15 Tiere zu Schaden: Neben den drei Schafen zudem zwei Rinder sowie zehn Damwildtiere und mutmaßlich auch mindestens ein Pferd.

Erfasst wurden vom Umweltamt sowohl Fälle, in denen Wölfe als Verursacher für die Risse sicher oder wahrscheinlich sind, als auch Fälle, in denen Wölfe als Verursacher nicht ausgeschlossen werden können oder eine Bewertung aufgrund fehlender Indizien nicht möglich ist. In drei der acht gemeldeten Fälle aus Oberhavel konnte der Wolf hingegen als Verursacher klar ausgeschlossen werden.

Zwei Vorfälle sicher als Wolfsriss eingeordnet

Zwei Vorfälle wurden sicher als Wolfsriss eingeordnet: ein Schafsriss in Gransee Mitte Februar sowie ein Vorfall mit insgesamt neun gerissenen Damwildtieren in Kreuzbruch Mitte September. In drei weiteren Fällen, die zwischen Anfang und Ende April in Flatow sowie Mitte Oktober in Hennigsdorf stattfanden und bei denen zwei Rinder und ein Schaf zu Schaden kamen, konnten Wölfe als Verursacher zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Anders war dies der Fall bei drei Vorfällen in Rehhorst, Schwante und Liebenthal. In letzterem, im April gemeldeten Vorfall, gibt das Umweltamt mit der Bezeichnung „Liebenthaler“ lediglich eine Information zur konkret betroffenen Rasse des Tiers an. Mutmaßlich handelt es sich dabei um ein Pferd. In Rehhorst kam im Februar ein Damwild, in Schwante im September ein Schaf zu Schaden. Laut Umweltamt jedoch jeweils nicht durch Wölfe, sondern durch Hunde oder Füchse, Krankheiten oder anderweitige Ursachen.

In drei Fällen waren Hobbyhalter betroffen

Interessant bei Durchschau der Statistik sind zwei weitere Erkenntnisse: Betroffen waren in Oberhavel in drei der acht gemeldeten Vorfälle Tiere, die zum Haupterwerb gehalten wurden. Zwei weitere Fälle wurden von Besitzern, die die Tiere zum Nebenerwerb halten, gemeldet. Darunter auch der größte Vorfall in Oberhavel: die neun betroffenen Damwildtiere.

In drei Fällen hingegen waren dagegen Hobbyhalter betroffen. Der Vorfall in Liebenthal, bei welchem der Wolf letztlich als Verursacher ausgeschlossen wurde, war zugleich der einzige, bei dem die Tierbesitzer angaben, sich an Mindeststandards und Empfehlungen der Brandenburgischen Wolfsverordnung (BbgWolfV) gehalten und die Tiere somit in ordnungsgemäß gekoppelten, wolfsgeschützten Bereichen gehalten zu haben.

Fünf der acht Vorfälle im ersten Halbjahr 2020

In den sieben weiteren gemeldeten Fällen aus Oberhavel hatten die Besitzer angegeben, dass die Mindeststandards und Empfehlungen der Wolfsverordnung nicht eingehalten worden waren. Fünf der acht Vorfälle fanden im ersten Halbjahr des Jahres 2020, zwischen Mitte Februar und Ende April statt. Zwei weitere Fälle waren im September, ein weiterer Mitte Oktober gemeldet worden.

Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg (LJVB), erklärte im Zuge der nun veröffentlichten Zahlen des Landesamt für Umwelt: „Es führt kein Weg an der Festlegung eines ,Akzeptanzbestandes’ und einer Bestandsregulierung vorbei. Niemand will den Wolf ausrotten, aber sein Bestand muss reguliert werden. Der günstigste Erhaltungszustand ist längst erreicht!”

Mit Blick auf die Maßnahmen, die in der brandenburgischen Wolfsverordnung aufgelistet sind, erklärte er zudem: „Der Schutz der Weidetiere durch angemessene Maßnahmen ist ein Mittel der Wahl, um Wolfsübergriffe zu begrenzen. Verhindert werden sie damit nicht, wie die Rissstatistik zeigt.“

Von Nadine Bieneck