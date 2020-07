Achtung, Spinner im Wald bei Fürstenberg unterwegs!

In den Wäldern rund um Fürstenberg sind derzeit vermehrt Raupen des Kiefernprozessionsspinners zu beobachten. Die Brennhaare der Larven können Mensch und Tier Schaden zufügen, weshalb Vorsicht geboten ist.

Revierförsterin Anja Daher sichtet derzeit verstärkt Gespinste und Prozessionen des Kiefernprozessionsspinners in Fürstenberg und bringt deshalb Warnschilder an Wegesrändern an. Quelle: Bert Wittke