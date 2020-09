Birkenwerder/Borgsdorf/Hohen Neuendorf

Es wieder soweit – Anwohner aus Birkenwerder, Borgsdorf und teilweise aus Hohen Neuendorf müssen vom 17. September, 22 Uhr, bis zum 25. September 7 Uhr im Zuge des Ausbaus der A10 mit nächtlichem Krach rechnen.

Im Bereich der Eisenbahnüberführung Birkenwerder wird die alte Bahnbrücke (BW82Ü1) abgerissen und die neue Brücke eingesetzt. „Der Arbeitsprozess verursacht auch Lärm durch den Abriss der Gleise, Rückbau der Brücke und den Einbau der neuen Brücke“, meldet das Unternehmen.

Die Arbeiten seien in fünf Abschnitte aufgeteilt, wobei jeder Abschnitt eine unterschiedliche Schallimmission erzeuge. Dabei sei es unablässig, dass Kran, Bagger, Stopfmaschine, Hydraulikhämmer, Kleingeräte und Co. zum Einsatz kommen.

Anwohner, die einen Wurfzettel bekommen, haben in den betroffenen Nächten die Möglichkeit, auf Ersatzschlafräume in einem Hotel oder einer Pension. Die am stärksten betroffenen Gemeinden sind Birkenwerder, Borgsdorf und teilweise Hohen Neuendorf.

Die Ausführung dieser Arbeiten während der Nachtstunden sei erforderlich, um die Einschränkungen für den Bahnverkehr möglichst gering zu halten und langwierige Sperrungen der Bahnverbindung zu vermeiden. „Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis“, meldet das Team der Havellandautobahn.

Für weitere Auskünfte stehe als Ansprechpartner die ARGE A10/A24 Havellandautobahn vor und während der Baumaßnahmen von Montag bis Freitag jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer:03302/20 08 102 oder die E-Mail office@argea10-a24.de zur Verfügung.

Eine Genehmigung für diese Arbeiten wurde durch das Landesumweltamt erteilt.

