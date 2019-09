Vehlefanz

Bleibt der Weg durch den Schlosspark Schwante? Die Frage sorgte für Emotionen bei der Einwohnerversammlung in der Turnhalle Vehlefanz von Freitagabend. Dass Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) das Treffen überhaupt anberaumte, war dem Druck von 341 Unterschriften geschuldet, die ein Interessenkreis um die Schwantenerin Anja Rettschlag in zwei Tagen gesammelt hatte.

Nachdem der Berliner Kulturmanager Christian Schulz das Schloss an das Ehepaar Loretta Würtenberger und Daniel Tümpel verkauft hatte, wollen die Anwohner die bisherige Grunddienstbarkeit im Grundbuch erhalten. Diese sieht insbesondere vor, dass der verlängerte Schlossweg durch den Park von der Öffentlichkeit betreten werden darf.

Schloss soll Wohnhaus werden

Die Neueigentümer wollen jedoch den bisherigen Veranstaltungsort bewohnen. Daher hatten sie sich ausbedungen, dass der am Gebäude vorbeiführende Weg verlegt wird. Ein Vorschlag, über den am Donnerstag, 5. September, die Gemeindevertretung (GV) abstimmen wird, sieht eine Verlegung an die östliche Grundstückgrenze am Rand der Streuobstwiese bis zum Mühlenweg vor. Bevor es zum Beschluss kommt, forderte die etwa 80 anwesenden Anwohner Änderungen und Konkretisierungen.

Uta Hoffmann, kündigte an: „Die SPD-Fraktion ist die einzige, die dagegen ist. Wir werden einen Änderungsvorschlag einreichen.“ Sie wirft der GV und der Verwaltung Intransparenz vor: „Wir konnten nur einmal mit Frau Würtemberger sprechen, danach verhandelten nur selbst Auserwählte.“ Mit der Aufzählung einer langen Terminkette wollte anfangs Peter Leys den Vorwurf von Intransparenz entkräften. Das innerhalb von drei Werktagen nach Bekanntwerden des Verkaufs am 21. Mai einberufene Gespräch mit der GV steht am Anfang.

Bürgermeister Peter Leys verteidigt vor etwa 80 Zuhörern die Beschlussvorlage für die Gemeindevertreterversammlung am 5. September. Quelle: Robert Roeske

Er verteidigt die neue Wegführung: „Teile dieser Linie waren einmal ein Weg“, muss aber zugeben, „der neue Weg ist weiter und als Schulweg nicht nutzbar.“ Alternativ zu diesem unbeleuchteten Weg werde die Gemeinde den Mühlenweg „zur gefahrlosen Nutzung durch Schulkinder ausbauen: „Die Herstellung eines Rad- und Gehweges wird 2020 erfolgen.“

Anwohner sehen ihre Rechte beschnitten

Die Schlossbesitzer müssen ihrerseits den neuen Weg auf ihrem Grundstück herrichten, den Katersteig wiederherstellen, am Eingangstor eine Wendeschleife für Müllfahrzeuge bauen und zweimal jährlich ein zweitägiges Gemeindefest im Bereich der Streuobstwiese zulassen. Marcus Dorn aus Schwante wünscht sich jedoch keine Änderung: „Warum strebt die Gemeinde überhaupt einen Kompromiss an? Das ist eine Reduzierung unserer bisherigen Möglichkeiten.“

Leys, der bis 2008 Baudezernent gewesen ist und damals jährlich 200 000 Euro für die Sicherung des Schlosses ausgeben musste, möchte den Verfall stoppen: „Der neue Eigentümer konnte glaubhaft darstellen, dass er das Haus saniert. Wir haben jetzt die Chance, dass es wiederhergestellt wird“ Ob jedoch die Eigentümer überhaupt vom Kauf zurücktreten könnten, falls die alte Regelung bleibe, entziehe sich seiner Kenntnis, sagt Leys.

Peter Leys verspricht Änderungen im Entwurf

Susanne Spang aus Schwante überzeugt das nicht: „Wenn wir etwas aufgeben, dann merke ich nicht, dass wir etwas Adäquates wiederbekommen.“ Als ein Anwohner vom Mühlenweg ruft: „Die gewählten Vertreter stehen kontra zu den Interessen der Bevölkerung“, drohte Leys abzubrechen. Danach betont er: „Die AWU-Wendestelle ist schon eine besondere Leistung.“ Nach Ansicht von Anja Rettschlag profitiere davon vor allem der Gemeindevertreter Karl-Dietmar Plenz (BfO), der seiner Familie am Schlossweg drei Grundstücke sicherte.

Zahlreiche Anwohner bemängelten zu unkonkrete Formulierungen. Etwa sollten die Qualität der Wege, Wegbreiten und die jeweiligen Tage der Parknutzung festgeschrieben werden. „Das ist durchaus diskussionswürdig“, lenkt Leys ein und verspricht, „Ich werde das noch in den Entwurf einflechten.“

Von Matthias Busse