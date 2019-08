Schmachtenhagen

Die Emotionen in Schmachtenhagen kochen hoch. Der Grund: die Hortsituation an der Neddermeyer-Grundschule. Ursprünglich gebaut und ausgelegt für 69 – in Ausnahmefällen bis zu 89 Kinder. In diesem Schuljahr müssen dort 125 Grundschüler betreut werden. Das sorgt für Probleme. Und Riesenärger bei den Eltern.

Betroffen von der Situation sind insbesondere die Schüler der 3. und 4. Klasse. Aufgrund der Vielzahl an Grundschülern und des damit verbundenen Platzmangels können gegenwärtig nicht mehr alle Kinder in den eigentlichen Horträumen betreut werden. So kommt es, dass die Dritt- und Viertklässler – so auch die Kinder von Marielies Henze und Katja Nishalk – in die Klassenräume und Aula der Schule ausweichen müssen.

Eltern beklagen Platznot im Hort Schmachtenhagen. Marielies Henze (r.) und Katja Mischalk. Quelle: ENRICO KUGLER

Sofern diese nicht anderweitig benötigt werden. Weder aber sind die Schulräume für eine Hortbetreuung und den damit verbundenen Bildungsauftrag und entsprechende pädagogische Angebote ausgelegt und eingerichtet, noch verfügen sie über ausreichend räumliche Kapazität.

So kommt es regelmäßig vor, dass die Dritt- und Viertklässler ihre Hortzeit insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen auch auf den Fluren der Schule verbringen müssen, gleichzeitig jedoch dazu angehalten werden, Lärm zu vermeiden. Schließlich haben in den anliegenden Klassenräumen parallel die Fünft- und Sechstklässler ihren ganz regulären Unterricht und sollen dabei auch nicht gestört werden.

Ein Unding, finden die Eltern, die die Planung der Stadt kritisieren. Schließlich lag die Zahl der Hortkinder für das Schuljahr 2019/20 dort seit dem Frühjahr, nach der Anmeldefrist für die Eltern, vor. Reagiert habe man offenbar darauf nicht.

Die Schmachtenhagener Grundschule. Quelle: ENRICO KUGLER

Die Nutzung der Klassenräume führte bereits zu weiteren, ganz praktischen Problemen. „Materialien der Kinder kamen aus den Räumen abhanden“, berichtet Katja Nishalk. „Inzwischen mussten verschließbare Schränke aufgestellt werden.“

Marielies Henze kritisiert zudem das Zugangsverbot in das eigentliche Hortgebäude für die Dritt- und Viertklässler, „sie dürfen es nicht einmal mehr betreten“. Die Stadt untersage die Nutzung der Horträume mit dem Verweis auf Sicherheitsvorschriften. So würden Freundschaften und Geschwisterkinder für die Zeit der Hortbetreuung getrennt, ein unhaltbarer Zustand.

„Absolute Fehlplanung der Stadt“

Dass die Schmachtenhagener Grundschule – anders als an vielen Schulen üblich – über ein eigenständiges Hortgebäude, losgelöst von der Schule, verfügt, erschwert die Situation aufgrund der damit verbundenen räumlichen Trennung zusätzlich.

Wenig Verständnis haben die Eltern dafür, dass im gegenwärtig entstehenden Kita-Neubau keine Räume für den Hort eingeplant wurden. „Das ist eine absolute Fehlplanung der Stadt, die jetzt auf dem Rücken der größeren Grundschulkinder ausgetragen wird. Sie wurden einfach aussortiert“, finden Katja Nishalk und Marielies Henze.

Zusammenarbeit mit Jugendclub erwünscht

Auf der Suche nach – vor allem schnellen – Lösungen, die Platzprobleme dürften sich mangels schlechter werdender Witterung in den Herbst- und Wintermonaten noch weiter verschärfen, schlagen die Eltern verschiedene Alternativen vor.

So sei eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendclub wünschenswert, der sein Domizil ebenfalls im Hortgebäude hat, ohne dabei die Kinder- und Jugendgruppen gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sollen gemeinsam Lösungen für eine Übergangszeit gesucht werden, bis eine feste Lösung gefunden ist.

Enttäuschte Eltern. Quelle: ENRICO KUGLER

So sei beispielsweise denkbar, den Jugendlichen das Bürgerhaus oder nach Fertigstellung des neuen Kita-Gebäudes (geplant für Februar 2020) das alte Kita-Gebäude zur Nutzung zur Verfügung zu stellen, so dass die Räume im Hortgebäude an der Remise durch den Hort genutzt werden könnten. Damit würde auch Konfliktpotenzial ausgeräumt, welches durch gleichzeitige Öffnungszeiten von Jugendclub und Hort entsteht.

Nicht nur praktische, auch emotionale Fragen spielen für die Eltern eine Rolle. „Der Hort wurden gemeinsam mit den Kindern so liebevoll eingerichtet, und jetzt dürfen sie die Räumlichkeiten gar nicht nutzen“, sagt Marielies Henze. Im Gespräch mit Schmachtenhagens Ortsbeiratsvorsitzender Katrin Kittel sowie in Schreiben an die Oranienburger Verwaltung haben die Eltern auf die gravierenden Probleme hingewiesen.

Eine schnelle Lösung scheint dennoch nicht in Sicht. So gibt es die Doppelnutzung von Schul- und Horträumlichkeiten laut Stadt bereits seit 2014, diese sei in den letzten Jahren je nach Anzahl der Kinder bereits mehr oder weniger in den Schulalltag eingebunden worden. „Die Kinder haben dennoch die Möglichkeit, Angebote in der Turnhalle, der Bibliothek und der Aula wahrzunehmen.

Stadt sucht Lösung für alle

Auch in den Klassenräumen werden Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten. „Die Situation ist sicher nicht optimal, aber in Hinblick auf das begrenzte Platzangebot die beste Lösung“, erklärt Eike-Kristin Fehlauer, Pressesprecherin der Stadt, auf MAZ-Nachfrage. Angesprochen auf alternative Räume für den Jugendclub sei die Stadt dabei, nach einer vertretbaren Lösung für alle zu suchen. „Dazu gehören auch die Jugendlichen und Senioren, die regelmäßig Räumlichkeiten im Jugendclub und Gutshaus nutzen“, so Fehlauer.

Möglicherweise brauchen Eltern und Schüler in Schmachtenhagen einen langen Atem. Denn im am 5. August 2019 von der Stadt veröffentlichten Infrastrukturplan ist eine „Schaffung von zusätzlichen Hortplätzen am Standort Schmachtenhagen“ erst zum Kitajahr 2022/23 vorgesehen. Ob sich die Betroffenen bis dahin mit der aktuellen Situation arrangieren können, scheint fraglich.

Lesen Sie dazu aus Oberhavel auch:

Von Stefanie Fechner und Nadine Bieneck