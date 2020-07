Afrikanische Schweinepest rückt näher nach Oberhavel: Ausbruch nur eine Frage der Zeit

Oberhavel

Die Frage sei nicht, ob die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland und damit auch im Land Brandenburg sowie dem Landkreis Oberhavel zum Ausbruch kommen wird, sondern wann. Diese nüchterne Einschätzung trifft die Kreisverwaltung angesichts mehrerer Hundert aufgetretener Fälle der Viruserkrankung, die bei Wildschweinen im angrenzenden Polen seit November 2019 registriert wurden. Durch das Seuchengeschehen in Polen, insbesondere entlang der Grenze zu Deutschland, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Tierseuche auch in Brandenburg zum Ausbruch kommen wird, sagt Kreissprecherin Ivonne Pelz. Auf der letzten Kreistagssitzung im Juni hatte Landrat Ludger Weskamp die Problematik bereits eindringlich vorgestellt und erklärt, dass man sich seitens der Verwaltung auf den Ernstfall vorbereite.

Land überträgt Zuständigkeit auf den Landkreis

Zumal die Bekämpfung von Tierseuchen im Land Brandenburg als Pflichtaufgabe den Landkreisen und kreisfreien Städte obliegt. In Oberhavel ist daher der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt dafür zuständig. Dort wurden bereits in den vergangenen Jahren vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche getroffen, erklärt Ivonne Pelz. So sei unter anderem ein eigener Saufang angeschafft und Festlegungen für etwaige Restriktionszonen getroffen worden. Zudem nimmt der Landkreis an einem Schwarzwild-Monitoring teil: Dabei wurden im Jahr 2019 aus Oberhavel mehr als 800 Proben erlegten Schwarzwilds eingeschickt, um einen möglichen Ausbruch der Seuche schnellstmöglich entdecken zu können. Vorbereitet wurde überdies ein Krisenstab, der im Ernstfall umgehend einsatzbereit wäre und zu dem Mitarbeiter aus der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft und Naturschutz, unterer Jagdbehörde sowie dem Bevölkerungsschutz zählen.

Schwarzwild wird verstärkt gejagt

Seitens der Kreisverwaltung verfolgt man die aktuelle Entwicklung genau, steht zum Thema Schweinepest intensiv mit Kommunen, Jägerschaft und Forstverwaltung im Austausch, berichtet Ivonne Pelz. „Außerdem wurden Schulungsmaßnahmen mit den Jagdausübungsberechtigten durchgeführt. Die verstärkte Bejagung von Schwarzwild ist eine weitere Maßnahme“, zählt sie auf.

Eine Ausbreitung der Seuche in Oberhavel hätte vor allem für die Landwirte im Kreis weitreichende, wirtschaftliche Folgen. Denn sie tritt nicht nur bei Wildtieren auf, sondern kann auch auf Hausschweine übergreifen. Übertragen wird das Virus nicht nur von Tier zu Tier, es kann auch durch Menschen eingeschleppt werden. So zum Beispiel durch Fahrzeuge oder Jagdausrüstungen, die Kontakt mit infizierten Tieren hatten oder durch entsorgte Essensabfälle, die das Virus enthalten und zu denen Wildschweine Zugang haben.

Landrat Ludger Weskamp fordert das Land zur Unterstützung auf

Der Landkreis bereitet sich daher nicht nur organisatorisch auf Bekämpfungsmaßnahmen der Seuche vor, sondern auch auf finanzielle Auswirkungen. Die, so Weskamp im Kreistag, werde das Land laut aktuellem Stand nur teilweise ausgleichen. Ein Erlass des Landes besagt zudem, dass Entschädigungszahlungen auf der Grundlage des Tiergesundheitsgesetzes durch die Landkreise zu tragen sind, ergänzt Ivonne Pelz. Solche Entschädigungen können beispielsweise für Anordnungen des Kreises fällig werden, die zu Beschränkungen der Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen oder der Jagdausübung getroffen werden müssen. Der Landkreis erwartet, „dass sich das Land schon jetzt klar positioniert und die Landkreise bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest mit den Aufwendungen nicht alleine lässt“, stellt Pelz klar. „Bisher sind die Signale von Seiten des Landes allerdings vage.“

Gefahr der Einschleppung wird als hoch eingestuft

Auch im Gesundheitsministerium beschäftigt man sich mit der Schweinepest intensiv. Eine Eingrenzung des Seuchengeschehens sei derzeit nicht absehbar, sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher des Landesministeriums. Der Infektionsdruck aus dem Osten nehme ständig zu. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit „Friedrich-Loeffler“ bewertet die Gefahr einer Einschleppung nach Deutschland über einwandernde Wildschweine daher derzeit als hoch. Bereits seit Dezember 2019 werden Maßnahmen zur Früherkennung und Verhinderung einer solchen Einschleppung angewendet, darunter die verstärkte Bejagung zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes, die verstärkte Fallwildsuche und die Probennahme von jedem verendet aufgefundenem Wildschwein für virologische Untersuchungen. Gegenwärtig wird zudem die Einrichtung eines festen Zauns entlang von Oder und Neiße als Sofortmaßnahme zur Gefahrenabwehr vorbereitet.

