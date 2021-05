Aktionstag am 5. Mai: Deine Stimme für Inklusion!

Oberhavel

„Deine Stimme für Inklusion – mach mit“ – so lautet in diesem Jahr das Motto des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Er findet – wie in jedem Jahr – am 5. Mai statt.

Auswirkungen der Coronapandemie sind enorm

„Aufgrund der Coronapandemie und der damit im Zusammenhang stehenden Eindämmungsmaßnahmen können – wie schon 2020 – auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen leider nicht wie gewohnt stattfinden“, bedauert Birgit Lipsky, die Behinderten-, Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte im Landkreis Oberhavel. „Menschen mit Behinderung in die Mitte unserer Gesellschaft zu rücken, bleibt aber auch 2021 ein wichtiger Auftrag. Gerade jetzt! Denn Auswirkungen der Coronapandemie auf das Leben von Menschen mit Behinderung sind enorm. So haben es Menschen zum Beispiel mit Seh- oder Hörschädigungen oftmals schwerer, an Informationen über Infektionsrisiken oder über Impfmöglichkeiten zu gelangen. Viele sind isoliert und einsam. Deshalb ist der Protesttag auch in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, erneut auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen aufmerksam und sich für sie stark zu machen.“

Barrieren können gemeldet werden

Genau das will der im Jahr 1992 ins Leben gerufenen Aktionstag seither in ganz Deutschland: Er ruft auf, sich für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft einzusetzen. „Das ist auch unser großes Ziel in Oberhavel“, sagt Birgit Lipsky: „Denn trotz der engagierten Bemühungen vieler Menschen in unserem Landkreis, bestehende Barrieren abzubauen, sind wir noch lange nicht an diesem Ziel angekommen. Noch immer ziehen sich Barrieren durch alle Lebensräume hindurch und lassen Menschen mit Behinderung immer wieder an Grenzen stoßen. Hürden und Hindernisse zu überwinden – das kann zum Beispiel die Verwendung von leichter Sprache oder die Sensibilisierung von Mitmenschen sein – bleibt weiter unsere gemeinsame Aufgabe!“

Birgit Lipsky ruft daher alle Menschen in Oberhavel auf: „Helfen Sie mit, Barrieren zu erkennen und zu beseitigen. Auch wenn persönliche Treffen momentan schwierig sind: Kommen Sie dazu sehr gerne mit mir ins Gespräch! Teilen Sie mir mit, wo in Oberhavel besondere Barrieren vorhanden sind. Nur so können wir es gemeinsam schaffen, diese zu überwinden.“

Von MAZonline