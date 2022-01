Aktuelle Impfangebote im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Das Impfangebot im Landkreis Oberhavel wird immer größer. Neben den permanenten Möglichkeiten, die vor allem auch durch den Landkreis initiiert wurden, gibt es weiterhin auch die einmaligen Angebote an immer wieder wechselnden Stellen. Zudem wird es auch Impftage eigens für Kinder geben.

Dienstag, 25. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Haus der Möglichkeiten, Eichenhof 6, in Leegebruch

Mittwoch, 26. Januar, von 10.30 bis 16 Uhr, Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg, Kastanienallee 25, in Mühlenbeck

Dienstag, 1. Januar von 14 bis 19 Uhr, Nachbarschaftstreff Glienicke, Eichenallee 10, in Glienicke/Nordbahn. Nur mit Terminvergabe unter www.brandeburg-impftermine.deoder Telefonhotline:0800690 690 1

Die Asklepios Klinik in Birkenwerder vergibt Termine online unter https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine

Fachärzte impfen an vielen Orten

Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus-und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren. Eine Liste der Impfpraxen in Oberhavel findet sich hier: www.kvbb.de/patienten/impfpraxen. Möglich sind neben Erst-und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als drei Monate zurückliegt.

Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/coronaveröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert. Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie –sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare, die auf der Webseite des Landkreises zum Download bereitstehen. Wer hingeht, sollte einen eigenen Mundschutz mitzubringen!

Kinderimpftag in Gransee

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet am Samstag, 22. Januar, einen Impftag für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren an. Geimpft wird in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr in der Ruppiner Straße 2 in Gransee. Die Impfungen führt ein Facharzt für Kinderheilkunde (Kinderarzt) ausschließlich mit dem Kinderimpfstoff des Herstellers Biontec/Pfizer durch.

Mitzubringen sind für die Impfung neben dem Personalausweis des Sorgeberechtigten und der Krankenkassenkarte des Kindes auch – sofern vorhanden – der Impfausweis des Kindes und die vorab ausgefüllten Formulare zur Corona-Schutzimpfung – Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung, Datenschutzerklärung, die auf der Webseite www.brandenburg-impft.de unter Downloads zu finden sind. Es wird außerdem darum gebeten, sich vor Ort an die geltenden Abstands-und Hygieneregeln zu halten und eine FFP2-Maske zu tragen. Eine Terminbuchung ist vorab notwendig und erfolgt unter folgendem Link:https://outlook.office365.com/owa/calendar/DRKGranseeImpfservice@amtsverwaltung-gransee.de/bookings/

Von MAZonline