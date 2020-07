Oberhavel

Vier Einwohner Oberhavels befinden sich derzeit aufgrund einer Covid19-Erkrankung in stationärer Behandlung. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Insgesamt gebe es derzeit (Stand: Mittwoch, 12 Uhr), neun bestätigte Covid19-Erkrankungen in Oberhavel. Die fünf weiteren Personen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Seit Ausbruch der Corona-Pandamie Anfang März verstarben im Landkreis neun Corona-Patienten. Die aktuellen Infektionsfälle verteilen sich auf die Kommunen Oranienburg (3), Hohen Neuendorf (1), Hennigsdorf (2), Glienicke/Nordbahn (1), Amt Gransee und Gemeinden (1) sowie Oberkrämer (1). Insgesamt vermeldete das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch rund 90 aktuelle Coronafälle im Land.

Bislang 329 Corona-Fälle in Oberhavel

In Oberhavel wurden seit Anfang März insgesamt 329 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet, in den vergangenen sieben Tagen wurden zwei neue Fälle registriert. Wie das Kreisgesundheitsamt weiter mitteilt, seien 311 Personen wieder genesen – das sind insgesamt 95 Prozent der erfassten Fälle. 3417 Oberhaveler wurden in den vergangenen Monaten negativ auf das Coronavirus getestet, bei 134 Personen steht das Testergebnis derzeit noch aus. Zudem wurden 1160 Menschen häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Mehr als ein Drittel aller Fälle in Hennigsdorf

Die Gesamtzahl der Erkrankten in Oberhavel seit Ausbruch der Pandemie verteilt sich im Landkreis wie folgt: Hennigsdorf (127), Oranienburg (52), Hohen Neuendorf (34), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (15), Mühlenbecker Land (13), Zehdenick (9), Birkenwerder (9), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Liebenwalde (5) und Kremmen (4). In Fürstenberg/ Havel gibt es bis heute keinen gemeldeten Covid19-Fall.

Von Nadine Bieneck