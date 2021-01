Alleingänge im KSB-Vorstand Oberhavel

Oberhavel

Vier der insgesamt sieben Vorstandsmitglieder des Kreissportbundes ( KSB) Oberhavel haben sich in einer E-Mail an die gut 200 Mitgliedsvereine gewand. Sie zweifeln darin die Rechtmäßigkeit des Handelns dreier Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes an, darunter dem Vorsitzenden Frank Müller, dem 1. Stellvertretenden Manfred Hick und dem Schatzmeister Burkhard Dietrich. Und sie reagieren damit auf ein Schreiben der drei Genannten in dieser Woche sowie die nachfolgende MAZ-Veröffentlichung. Als Unterzeichnende sind genannt: die 2. stellvertretende Vorsitzende Ines Sahr, der Vorsitzende der Kreissportjugend OHV Danny Funke, sowie die beiden Beisitzer Katja Trölenberg und Maik Trölenberg.

„Der Vorstand des KSB Oberhavel besteht aus 7 gewählten Vertretern, die mehrheitlich alle Beschlüsse zu fassen haben“, heißt es in der E-Mail, die der MAZ vorliegt. Vertretungsberechtigt seien nach § 26 BGB vier Personen, die allerdings Beschlüsse des Vorstandes als Grundlage und Legitimation ihres Handeln zu beachten hätten. Dazu wird auf die aktuelle KSB-Satzung verwiesen.

„Die von Herrn Müller proklamierte gegenwärtige „Führung“ des KSB basiert auf keiner mehrheitlichen Vorstandsentscheidung, sondern ist von drei Personen ohne vorherige Einbindung der weiteren vier Vorstandsmitglieder vollzogen und auch verkündet worden“, schreiben die vier Autoren. Diesen vier Vorstandsmitgliedern würden derzeit den KSB betreffende Informationen vorenthalten, so dass es keine Mitwirkungsmöglichkeit gäbe. „Demzufolge sind alle gegenwärtig getroffenen Entscheidungen nichtig, da sie einer Mehrheit entbehren“, so die Unterzeichner.

Der Zugang zur Geschäftsstelle und zum KSB-Email Account werde den vier Vorstandsmitgliedern verwehrt. An den KSB gesandte Emails, die die Vorstandsmitglieder betreffen, würden nicht weitergeleitet.

„Sie haben uns gewählt, wir möchten unserer Verantwortung nachkommen“, heißt es in dem Schreiben und: „Wir sehen in der gegenwärtigen Situation eine große Gefahr, aus der Schaden für die Sportvereine in Oberhavel entstehen kann.“

Es bestehe derzeit trotz vieler Bemühungen der vier Vorstandsmitglieder keine Bereitschaft der Herren Müller, Hick und Dietrich, diese Situation zu ändern und auf satzungskonforme Grundlagen zurückzukehren, stellen die vier Vorstandsmitglieder fest. „Wir sehen in unseren Darstellungen keine Vorstandsinternas und möchten Sie über diesen gegenwärtigen Umstand aufklären.“

Von Helge Treichel