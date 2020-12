Almrausch liefert „Silvester to go“ nach Hause

Stolpe

Nach wie vor die schlimmste Weihnachts- und Neujahrssaison aller Zeiten erleben aktuell die Gastronomen auch in Oberhavel. Eine Vielzahl von ihnen kämpft sich mit Liefer- und Mitnehmangeboten durch den Lockdown. So wie Michael Karow, Inhaber des Restaurants „Almrausch“ aus Stolpe.

Längst im Blick hat der Spitzenkoch bereits das Silvesterfest. Und für das hat er sich – in Zusammenarbeit mit gleich mehreren Kollegen – etwas Besonderes einfallen lassen. „Für alle, die am 31. Dezember nicht selbst in der Küche stehen oder sich einfach etwas Gutes tun wollen, bieten wir eine ’ Silvesterbox’ an“, sagt er. „In der Box zum Preis von 140 Euro verstecken sich Leckereien für insgesamt vier Personen und einen köstlichen Silvesterabend“, verspricht er. Abgeholt werden können die Boxen in Stolpe am 30. und 31. Dezember. Auch Auslieferungen sind für einen Aufschlag von fünf Euro möglich, ab einer Entfernung von zehn Kilometern kann die Lieferpauschale steigen.

Anzeige

Das ist der Inhalt der Silvesterbox des „Almrausch“. Quelle: Just Connected

Von der Vorspeise über den Hauptgang bis zu Snacks – alles dabei

Was genau verbirgt sich in der Box? Michael Karow hat eine Handvoll seiner bewährten Partner zusammengetrommelt, so die Fleischerei Mischke, Sven Miram mit seinen alkoholischen Spezialitäten von„Taste it“, das Siuts Café sowie Sebastian Theis von „Farm to Fork“. Zusammen haben die Gastronomen ein kulinarisches Paket geschnürt, bei dem jeder auf seine Kosten kommen dürfte. „Die obligatorischen Vorspeisen, unter anderem geräucherter Rote-Beete-Kabeljau, werden von einem umfangreichen Hauptspeisenangebot ergänzt“, verspricht Karow. Das reicht vom Tiroler Burger über Rinderfilet und Maishähnchen bis hin zu Wildgarnelen, Barbarie-Entenbrust und traditioneller Currywurst. Dazu gereicht werden unter anderem gefüllte Champignons, Wachteleier, Schmorzwiebeln und mehr samt Saucen.

Neben Silvesterboxen auch Brunch-Boxen möglich

Auch Snacks packt Michael Karow in die Box hinein, „so wie es sich für einen zünftigen Silvesterabend gehört“. Mini-Berliner, Chips, Popcorn, Cashewnüsse und gepuffte Schweineschwarte zum Knabbern, GlühG’N-Gin und eine Flasche Prosecco zum Anstoßen runden die Silvesterbox ab. Unabhängig von Silvester bietet das „ Almrausch“ zudem eine Brunchbox für vier Personen zum Preis von 60 Euro an. Informationen dazu gibt es unter www.restaurant-almrausch.de.

Bestellungen der Silvesterbox sind bis zum 28. Dezember möglich. Telefonisch unter 03303/508 79 44 oder per E-Mail an kontakt@restaurant-almrausch.de.

Von Nadine Bieneck