Alte Fahrzeughalle der Feuerwehr macht Platz für neues Gemeindehaus

Die Tage der früheren Feuerwehrfahrzeughalle in Baumgarten neigen sich sichtbar dem Ende entgegen. Seit vergangener Woche sind an dem Gebäude in der Heidestraße 33a, das vermutlich einst in den 1970er-Jahren errichtet wurde, Abrissarbeiten im Gange. Da es inzwischen schon etliche Jahre keine Feuerwehr mehr in Baumgarten gibt, diente das rund 60 Quadratmeter große massiv gebaute Gebäude mit den zwei großen Flügeltoren zuletzt nur noch als Unterstellmöglichkeit. Dort waren zum Beispiel einige Möbel wie Bierzeltgarnituren, Tische und Stühle für Feierlichkeiten des Ortsteils eingelagert. Mitarbeiter des Amtsbauhofes haben diese Gegenstände zwischenzeitlich sichergestellt, ausgelagert und in anderen Räumlichkeiten innerhalb des Amtsgebietes untergestellt. Bis Ende Mai, so kündigt Mathias Feiler an, sollen die Abbrucharbeiten, die bislang planmäßig und ohne Probleme voranschreiten, abgeschlossen sein. Damit beauftragt, so der Sachbearbeiter der Abteilung Bauen/Liegenschaften des Amtes Gransee und Gemeinden, sei die Firma Baumec aus Hassleben bei Wittstock. Das alte Gebäude macht Platz für den Neubau eines Gemeindezentrums. Es war der Wunsch der Gemeinde Sonnenberg, ein solches Gebäude für die Einwohner von Baumgarten zu errichten. Im Auftrag der Gemeinde setzt die Granseer Amtsverwaltung nunmehr dieses Vorhaben in die Tat um.

So stand die alte Fahrzeughalle viele Jahre in der Heidestraße in Baumgarten. Quelle: Uwe Halling

Das Gemeindehaus soll eine Größe von rund 140 Quadratmetern haben. „Sie müssen sich den Grundkörper wie ein Einfamilienhaus vorstellen“, sagt Mathias Feiler. „Quasi eineinhalbgeschossig – ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss.“ Es sei vorgesehen, dass das massive Gebäude ein Satteldach erhalte und eine Klinkerfassade versehen werde. Für die Fassade sei eine rötliche Farbe ins Visier genommen worden. Genau Festlegungen dazu gebe es momentan aber noch nicht. Außerdem sei eine etwa 40 Quadratmeter große Terrasse auf der Südseite des Hauses geplant. Von dort aus kann man den Kindern beim Spielen zuschauen, denn an das Terrassengelände schließt sich praktisch die Fläche mit den Spielgeräten für die Mädchen und Jungen des Ortes an. In dem Gebäude soll es ein 65 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum geben, eine kleine Küche, Toiletten, unter anderem auch für behinderte Menschen, und einen kleinen Abstellraum.

Die Abrissarbeiten kommen zügig voran und sollen bis spätestens Ende Mai angeschlossen sein.alte Fahrzeughalle in Baumgarten Quelle: Uwe Halling

Linker Hand von dem Haus wird eine Parkfläche aus Rasengittersteinen entstehen. Dort werden sechs ganz normale Parkplätze sowie ein behindertengerechter Parkplatz gebaut.

Die historische Waage, die sich rechter Hand des neuen Gemeindezentrums befindet, wird nach Auskunft von Mathias Feiler für die Nachwelt erhalten.

Als Kosten für den Neubau in Baumgarten ist eine Summe von rund 450 000 Euro veranschlagt. Wie es hieß, sei für das Vorhaben eine 75-prozentige Förderung vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung bewilligt worden.

Fertigstellung für Juni 2021 geplant

Einstiges Feuerwehrgebäude macht Platz für das neue Gemeindehaus – Grundsteinlegung für Juli, Fertigstellung für Juni 2021 geplant Für die Grundsteinlegung wurde der Juli dieses Jahres ins Auge gefasst. Die Ausschreibung für das Bauhauptgewerbe, so die Information, sei bereits veröffentlich, im Juni soll die Submission stattfinden. Dann gehe es an die Auftragsvergabe. Ziel sei es, so Mathias Feiler, das Projekt bis Juni 2021 fertigzustellen. Dann soll das Gemeindehaus bezogen werden können.

Von Bert Wittke