Alter Speicher: Investor beantragt Abriss des Oranienburger Wahrzeichens

Oranienburg

Was für eine Nachricht am Freitag zur Mittagszeit: Punkt 11.45 Uhr teilte der Landkreis Oberhavel in einer Pressemitteilung mit, dass der bereits vor einigen Monaten von der TAS OR Speicher GmbH & Co KG angekündigte Plan zum Abriss des ehemaligen Kornspeichers im Zuge der Realisierung des Wohnbauprojekts in der Lehnitzstraße offenbar nun in die Tat umgesetzt werden soll. So hat das Unternehmen dem Landkreis Oberhavel den geplanten Abbruch des Bauwerkes angezeigt. Laut Gesetzeslange ist das dazu verpflichtet. Nach §6 der Baulagenverordnung des Landes muss die Bauaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn von Arbeiten zur Beseitigung einer baulichen Anlage mittels eines Vordrucks informiert werden. Dies gilt unter anderem für Gebäude mit mehr als 500 Kubikmetern sowie Wohngebäude mit mehr als 1000 Kubikmetern umbautem Raum.

Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel bestätigte dem Bauherren den Eingang der Anzeige und wies den Investor gleichzeitig darauf hin, dass erforderliche Genehmigungen nach anderen Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen eingeholt werden müssen, so unter anderem nach dem Denkmalschutz-, Immissionsschutz-, Gefahrstoff- , Naturschutz- oder auch dem Abfallrecht.

Bauaufsichtsbehörde verständigte weitere Behörden

Die entsprechenden Behörden wurden von der Bauaufsichtsbehörde über die sogenannte Abbruchanzeige der TAS OR Speicher GmbH & Co KG informiert. Sie müssen nun innerhalb eines Monats in ihrer Zuständigkeit prüfen, ob dem geplanten Vorhaben des Investors etwas entgegensteht. Sollte dies der Fall sein, müssen durch das Unternehmen entsprechende Genehmigungsanträge eingereicht werden, teilt der Landkreis mit.

Für den Abbruch des ehemaligen Kornspeichers ist in jedem Fall eine denkmalrechtliche Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich, da das Bauwerk ein in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenes Einzeldenkmal ist. Das 1917 errichtete Gebäude war vor 102 Jahren der erste Stahlskelettbau in der gesamten Region, einschließlich Berlins.

Unzumutbarkeit des Erhalts muss anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen werden

Ob ein Denkmal tatsächlich abgerissen werden darf, ist im Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz geregelt. Dies besagt, dass Eigentümer von Denkmalen diese im Rahmen des Zumutbaren nach denkmalpflegerischen Grundsätzen zu erhalten, schützen und pflegen haben (§7). Der Erhalt eines Denkmals ist demnach dann unzumutbar und eine Genehmigung zum Abbruch wäre zu erteilen, wenn die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung des Denkmals dauerhaft nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert aufgewogen werden. Eine Unzumutbarkeit ist der unteren Denkmalsschutzbehörde durch den Eigentümer anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nachzuweisen.

Seit Montag vergangener Woche (26. August) liegt der unteren Denkmalschutzbehörde der TAS-Antrag auf Abbruch des ehemaligen Speichers vor, der laut Landkreis nun umfassend geprüft wird. Gleichzeitig muss zur Entscheidung der unteren Denkmalschutzbehörde das Benehmen durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum hergestellt werden. Die Prüfung wird laut Landkreis voraussichtlich mehrere Monate andauern.

Stadt Oranienburg lehnt Abriss nach wie vor ab

Seitens der Stadt Oranienburg zeigt man sich ob der Nachricht, dass der von der TAS angekündigte Abriss des alten Kornspeichers seitens des Investors nun tatsächlich angestrebt wird, entsetzt. „Damit hat die Ankündigung des Investors aus dem Frühjahr, den Speicher nicht wie geplant zu sanieren und zur Wohnnutzung umzubauen, leider konkrete Gestalt angenommen“, hieß es in einer Stellungnahme der Stadt. „Wir sind enttäuscht, dass es noch immer kein Umdenken beim Investor gegeben hat“, erklärte Bürgermeister Alexander Laesicke. „Für uns ist es weiter unvorstellbar, dass der historische Speicher, der einer der prägenden Bauwerke in Oranienburgs Stadtbild ist, einfach verschwindet. Wir lehnen einen Abriss ab.“ Die Verwaltung wies erneut auf die Bedeutung des Gebäudes hin, welches als eines der ersten Stahlbetonbauten für das Oranienburger Stadtbild eine wichtige Rolle spielt und betonte, dass die technischen und finanziellen Herausforderungen dem Investor von Anfang an bekannt gewesen seien. „Wir erwarten weiter, dass die TAS-Gruppe zu ihrem 2018 gegeben Versprechen steht, den historischen Speicher als Herzstück des Areals zu revitalisieren, so wie es der Investor auch noch immer auf seiner Homepage ankündigt. Die Stadt ist weiter gesprächsbereit, um in den kommenden Monaten tragfähige Lösungen für den Erhalt des Gebäudes zu finden.“

Von Nadine Bieneck