Altglobsow: Kleines Café mit riesengroßen Angeboten

Altglobsow

Wer dieser Tage das kleine Café Seeblick im Ferienhof Altglobsow ansteuert, darf getrost großen Hunger mitbringen. Zumindest von Freitag bis Sonntag. Dann brutzeln dort Riesenschnitzel in der Pfanne, die so groß wie die Schuhe vom Chef sein sollen. Und Riesenwindbeutel gibt’s noch dazu. „Wir sind weiter für Sie da!“ heißt es auf einer Tafel vorm Eingang zum Café. Dort kann freitags von 15 bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 20 Uhr Essen außer Haus in Empfang genommen werden. „Sie müssen nicht auf den Genuss verzichten“, verspricht der Flyer und empfiehlt neben Riesenschnitzel und Riesenwindbeutel auch Wiesenrind-Burger oder Zanderfilet. Das, so die Verheißung, schmecke auch zu Hause. Nur der Abwasch muss allein erledigt werden.

Das Essen kann in einem freundlich gestalteten Bereich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Café Seeblick abgeholt werden. Quelle: Bert Wittke

Mit wechselnden Angeboten sorgt Familie Schüler für zusätzlich Abwechslung im Speiseplan. Vorige Woche durfte sich die Kundschaft zum Beispiel über Rinderrouladen und Kürbissuppe freuen, demnächst soll es Wild geben. Die meisten Zutaten kommen aus der Region – das Wild zum Beispiel aus Menz, das Fleisch für die Burger aus Bergsdorf oder das Gemüse ganz frisch vom örtlichen Biohof Kepos. Ratsam ist es, das Essen telefonisch vorzubestellen, 033082/5 02 50. Für die schmackhaften Angebote sorgt das Team von Heike Schüler. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt die 56-Jährige und blickt dabei zu ihrer Tochter Isabell (33), die zustimmend mit dem Kopf nickt und dabei Töchterchen Luise (1) auf dem Schoß balanciert. Zusammen mit der treuen Seele und Küchenhilfe Elke Daniel und einer weiteren Arbeitskraft für den Hauswartservice hält die Familie den Ferienhof, zu dem auch das Angebot zum Urlaubs- und Dauercampen gehört, am Laufen. Zumindest soweit, wie es erlaubt ist.

Heike Schüler zeigt einen in Coronazeiten zusätzlich eingerichteten Gästebereich, um eine Anhäufung von Leuten zu vermeiden. Inzwischen sind im Café allerdings überhaupt keine Besucher mehr gestattet. Quelle: Bert Wittke

„Damit haben wir seit dem Frühjahr ja reichlich Erfahrung und uns auch immer peinlich genau an alle Vorschriften gehalten“, versichert Heike Schüler. Hilfe, so die 56-Jährige, wäre gar nicht so schlecht. Der Ferienhof könnte auch mit Blick auf wieder bessere Zeiten eine Küchenhilfe gebrauchen. „Das muss keine gelernte Kraft sein“, meint Heike Schüler. Auch ein Quereinsteiger oder Praktikant sei denkbar. Was mitzubringen wäre, ist die Liebe zur Gastronomie. Und das Wissen darum, dass man in diesem Beruf auch an Wochenenden und Feiertagen gebraucht wird.

Auf dem Gelände des Ferienhofes mit dem Café Seeblick befand sich zu DDR-Zeiten mal ein Kinderferienlager. Quelle: Bert Wittke

Den Ferienhof unter der Regie von Familie Schüler gibt es seit 26 Jahren. Zu DDR-Zeiten war dort ein Kinderferienlager. „Die Immobilie befand sich in der Ausschreibung durch die Treuhand“, berichtet Heike Schüler und ist heute, wie rauszuhören ist, immer noch stolz darauf, dass ihre Familie unter 22 Bewerbern den Zuschlag für das rund 3,5 Hektar große Gelände erhalten hat. Langsam aber sicher hätten sich dann die Ideen von einem Café mit einer abwechslungsreichen Speisekarte, selbst gebackenen Kuchen und Waffeln sowie einem gepflegten Schankbier und von der Etablierung eines Campingplatzes entwickelt und aufgebaut. „Es ist gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein Vorteil, dass die Anlage unser Eigentum ist“, sagt Heike Müller. Und sie findet viele dankbare Worte für Campingfreunde und Zeltler. Im Sommer sei spürbar gewesen, dass die Leute aufgrund fehlender Reisemöglichkeiten ins Ausland, die Schönheiten heimischer Gefilde kennen, schätzen, lieben und genießen gelernt haben.

Blick auf den Bereich für die Dauercamper. Der Platz war im Sommer sehr gut ausgelastet. Quelle: Bert Wittke

Und ein Genuss sind Camping und Zelten in Altglobsow mit Sicherheit. Dafür stehen eine himmlische Ruhe in dem knapp 100-Seelen-Ort und die Schönheiten der Natur, zu denen zweifellos der Globsowsee, ein idyllischer kleiner Waldsee gehört. Kein Wunder, dass es auf dem Gelände mit rund 100 Stellplätzen für Spontan- sowie auch Dauercamper inzwischen eine Erweiterungsfläche gibt, die momentan aber noch nicht genutzt wird. „Es herrschte hier im Sommer wirklich großer Andrang“, sagen Heike Schüler und ihre Tochter Isabell übereinstimmend. Darunter seien auch viele Radler gewesen, die auf dem nahen Radwanderweg Berlin-Kopenhagen unterwegs waren. Und auch Reitergruppen mit ihren Pferden würden gerne Station hier machen. Viele Leute seien zudem länger geblieben, als sie eigentlich vorhatten. Manche seien sogar zweimal gekommen.

Auch Bungalows, in denen übernachtet werden kann, gehören zum Ferienhof, der insgesamt eine Größe von rund 3,5 Hektar aufweist. Quelle: Bert Wittke

„Ich erinnere mich an eine Familie, die drei Tage bleiben wollte und schließlich drei Wochen hier bei uns war“, sagt Isabell Schüler. Und bemerkbar sei auch, dass das Publikum auf dem Campingplatz zunehmend jünger wird. Ein Trend, den Schülers sehr begrüßen. Nicht umsonst lautet ein Leitspruch von Heike Schüler: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende.“

Familie Schüler hofft, dass die Leute möglichst bald wieder alle Angebote des Ferienhofes in vollem Umfang in Anspruch nehmen können. Quelle: Bert Wittke

Momentan herrscht auf dem Campingplatz ähnlich wie im Café vor allem unter der Woche ziemliche Ruhe. Schülers nutzen die Zeit, um Arbeiten zu erledigen, die im Sommer liegengeblieben sind. Da packt auch Heikes Ehemann Uwe, der als Landmaschinenmeister bei Lamadi in Schönermark arbeitet, kräftig mit zu. Oder es werden Aufträge im Rahmen des Hauswartservice abgearbeitet. Zudem hat Heike Schüler neue Arbeitskleidung fürs Team bestellt und die Speisekarte wird auch überarbeitet. Aber keine Bange – Riesenschnitzel und Riesenwindbeutel wird es auch weiter geben.

Von Bert Wittke