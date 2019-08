Mühlenbecker Land

Zum Bürgerhaushalt 2020 hat die Gemeinde Mühlenbecker Land eine Vorauswahl getroffen. 120 Vorschläge – soviel wie noch nie – hat die Verwaltung geprüft. Kriterium war insbesondere das Budget pro Projekt, das 15 000 Euro nicht übersteigen darf und auch zu keinen hohen Folgekosten führen darf. Übrig geblieben sind 59 Maßnahmen, die das Leben in der Gemeinde angenehmer machen sollen.

Am 14. September sind alle Einwohner des Mühlenbecker Landes ab 14 Jahre aufgerufen, von 11 bis 17 Uhr für einen der Vorschläge zu votieren. Die Entscheidung, die nach Auszählen aller Stimmen bereits am Abend verkündet wird, fällt diesmal in der Mönchmühle in der Mönchmühlenallee 3. Für diese Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, sind im kommunalen Haushalt insgesamt 50 000 Euro vorgesehen.

Insektenfreundliche Bepflanzungen mehrfach vorgeschlagen

Mit gleich mehreren Vorschlägen sprechen sich Einwohner für insektenfreundliche Bepflanzungen auf dem gesamten Gemeindegebiet aus. Weiteres Umweltbewusstsein zeigen zwei Vorschläge für Ladestationen von E-Fahrzeugen. Für den Ortsteil Mühlenbeck steht zur Wahl ein kleines Fest zum Frühjahrsputz. Wert legen Einwohner dort auch auf Bewegung: Spielplätze, ein Basketballplatz, Trimm-Dich-Pfade und Tischtennisplatten stehen zur Disposition.

Fahrradstellpätze am Bahnhof

In Zühlsdorf werden Fahrradstellplätze am Bahnhof gewünscht, Bäume für die Kita Schneckenhaus und Wegweiser im Wald. Auch Büchertausch-Schränke sind weiterhin gefragt – etwa in Schönfließ. Dort sollen nach dem Willen mehrerer Antragsteller Spielplätze erneuert werden. In Schildow gibt es ähnliche Wünsche und es werden Lückenpflanzungen an der Franz-Schmidt-Straße angeregt. „Dass so viele gute Vorschläge offeriert worden sind, finde ich prima“, freut sich Schildows Ortsbeirat Hartmut Lackmann ( Die Linke). Ortsvorsteherin Silvia Gaideck will die Anregungen, die nicht gewinnen, für den regulären Haushalt vorschlagen. Ein Bürgerkoffer, mit dem das Bürgeramt nicht mobile Einwohner mit Dokumenten versorgen kann, wäre so ein Vorschlag.

Von Matthias Busse