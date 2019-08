Birkenwerder

Nach einem Hausbrand Im Fuchsbau vom 14. Juni 2019 richtete die Gemeinde ein Spendenkonto für die Opfer ein. Bürgermeister Stephan Zimniok übergab am Dienstag einen Scheck an Hauseigentümer Christian G. und seine Mieterin Christina L.. Die Summe, die im Interesse der Geschädigten von der Gemeinde nicht genannt werden soll, geht je zur Hälfte an die Mieterin, die alles verlor und an den Eigentümer, dessen Haus in Holzständerbauweise vernichtet worden ist. Zimniok überreichte dazu noch zwei Blumensträuße. „Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute“, sagte er. Der Eigentümer ist derzeit beim Aufräumen, seine ehemalige Mieterin wohnt vorübergehend bei ihrem Sohn.

Von MAZ_Online