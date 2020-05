Am Stechlinsee in Neuglobsow: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Neuglobsow

„Die Leute sind immer noch ziemlich verhalten, einige auch ängstlich“, sagt Fischer Rainer Böttcher nachdenklich. Dann gleitet sein Blick hinaus. Der Stechlinsee liegt an diesem Vormittag ganz ruhig da. Hier und da spiegelt sich die Sonne an der Wasseroberfläche. Der Anblick hat etwas Sanftes, Beruhigendes. Etwas, was der Seele gut tut, sie weitet und aufnahmefähig macht. Für all das Schöne, was die Natur in dieser Region zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge.

Plötzlich holt Rainer Böttcher ganz tief Luft und sagt dann: „Wir müssen jetzt langsam in die Gänge kommen. Corona hat uns einen beträchtlichen Teil des Jahresgeschäftes gekostet.“ Im Februar sei die Familie noch auf Madeira gewesen, um Kraft für die neue Saison zu tanken. Und als dann zurück daheim die Frühlingssonne herauskam und es losgehen sollte, sei die Pleite über sie hereingebrochen.

Hoffnung auf Urlaub vor der Haustür

„Wir hoffen neben der Treue der einheimischen Besucher vor allem auf die Berliner“, sagt der Fischer. Er ist lange genug in diesem Geschäft und weiß, woher sein Publikum stammt. „Wenn die alle dieses Jahr nicht nach Mallorca fliegen, sondern stattdessen bei uns Fisch essen kommen, können wir das Jahr vielleicht noch retten“, meint 58-Jährige, lächelt verschmitzt und fügt hinzu: „Dann fressen sie uns hier hoffentlich die Haare vom Kopf.“

Rainer Böttcher vor zwei großen Holzfiguren am Ufer des Stechlinsees. Die eine zeigt seinen Vater Adolf Böttcher, die andere den sagenumwobenen roten Hahn vom Stechlinsee. Quelle: Uwe Halling

Rainers Opa Kurt Böttcher hat einst nach dem Zweiten Weltkrieg die Fischerei am Stechlinsee übernommen. Ihm folgte Rainers Vater, Adolf Böttcher. Und nun bewirtschaften Rainer Böttcher und sein 32-jähriger Sohn Martin den Stechlinsee. Beide sind Fischwirtschaftsmeister. Im Juni werden es 40 Jahre, dass Rainer Böttcher mit der Arbeit am Stechlinsee begonnen hat. Und der Job, so sagt er, mache ihm immer noch Spaß.

Ein Privileg: Naturbeobachtungen am Morgen

Er liebe es, am Morgen mit dem Boot hinauszufahren. Besonders gern tue er das im Frühjahr und im Herbst. Da sei die Natur hier ganz besonders reizvoll. Oft sehe Milane oder Seeadler, die nicht selten bis auf etwa zehn Meter herankommen würden und sich füttern ließen. Schön sei auch zu beobachten, wie der Otter mit seinen Jungen spielt. „Wer sieht so etwas heute schon“, fragt Rainer Böttcher. Im Sommer werde nicht selten schon gegen 4 bis 5 Uhr rausgefahren, damit das Wasser noch nicht so warm ist.

Fischer Rainer Böttcher liebt es, mit dem Boot hinaus auf den Stechlinsee zu fahren. Besonders reizvoll sei die Natur im Frühjahr und im Herbst. Quelle: Uwe Halling

Andernfalls, so sagt er, würde der Fisch nicht so schmecken. Manchmal, werde aber auch zuerst geräuchert, bevor es auf den See hinaus geht. Gefischt werden vor allem Maränen. „Davon leben wir hier“, sagt Rainer Böttcher. Was für ihn und seinen Sohn hier am Stechlinsee die Maräne ist, sei für die Havelfischer der Zander. Gefangen werden aber auch Hechte, Barsche oder Rotfedern. Letzterer Fisch sei in letzte Zeit so etwas wie ein Geheimtipp, was auch daran liege, dass sein Sohn es verstehe, ihn so zu filetieren und einzulegen, dass er ungemein lecker schmecke.

Was im Stechlinsee gefangen und anschließend geräuchert wird, kann im Gasthaus verkostet und bei Leane Köpp gekauft werden. Quelle: Uwe Halling

Nicht alle Fische kommen aus dem Stechlinsee

Überhaupt müsse man sagen, so Rainer Böttcher, dass viel bei der Zubereitung des Fisches experimentiert werde, seit sein Sohn Martin hier ist. Und den Gästen mundet es offensichtlich. „Ich komme bestimmt schon zehn Jahre hierher, um Fisch zu essen“, versichert Frank Lieberam aus Berlin-Spandau und meint: „Würde es hier nicht so verdammt gut schmecken, würde ich mir den Weg von Berlin hierher nicht immer machen. Und außerdem werde man hier mit dem Anblick des Stechlinsees für vieles entschädigt, worüber man sich die Woche über ärgern müsse. Und davon gebe es im Moment leider eine ganze Menge.

Komplettiert wird das Fisch-Angebot in der Gaststätte unter anderem durch Aal, Forelle und Saibling, die allerdings mangels ihres Vorkommens im Stechlinsee hinzugekauft werden müssen. Mit welchen Fangergebnissen Rainer und Martin Böttcher in der Regel von ihrem täglichen Fischzug heimkehren? „Ich bin schon mal mit nur einer Maräne wieder zurückgekommen“, sagt Rainer Böttcher, Es komme aber auch vor, dass bis zu 400 Kilogramm Fisch im Boot liegen, wenn es am Steg wieder festmacht.

Bootsverleih und Wohnungsvermietung

Neben dem Verkauf von Fisch und dem Angebot an Fischgerichten, können Angler bei den Fischern am Stechlinsee auch insgesamt acht Ruderboote ausleihen. „In der Saison sind die fast jeden Tag alle weg“, sagt Rainer Böttcher. Und schließlich vermieten Böttchers auch noch vier Ferienwohnungen in Neuglobsow, in deren Ausstattung viel Geld gesteckt wurde und um die sich Tochter Lena kümmert. Die Buchungen hätten in den vergangenen Jahren stets von März bis November gereicht und auch jetzt seien die Wohnungen wieder gut nachgefragt.

In der Saison vermietet Fischer Rainer Böttcher auch Angelkähne. Quelle: Uwe Halling

„Ach, es ist schon ein schöner Job hier, meint Rainer Böttcher und wirft noch einmal einen sehnsuchtsvollen Blick übers Wasser, bevor er in Richtung der Räucheröfen davongeht. „Man kann viel auf dem Wasser sein und lernt an Land so herrlich viele Leute kennen. Ich hoffe, dass die alle bald wieder kommen dürfen und keine Angst mehr vor Corona haben müssen.“

