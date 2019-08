Mühlenbeck

Zwar ist gerade kein Badewetter, aber in der Ortsbeiratssitzung von Donnerstag erhitzte die Blockade der Badestellen durch Angler am Summter See die Gemüter. Sogar Kinder waren zu der öffentlichen Sitzung gekommen, um sich dafür stark zu machen, dass die traditionell von ihnen genutzten Uferbereiche wieder zugänglich werden. Denn seit dem der Anglerverein Glienicke das Gewässer gepachtet hat, trauen sich Badende kaum noch zwischen die ausgeworfenen Angelschnüre.

Ortsvorsteher Jens Berschneider (Freie Wähler) habe bereits vor der Sitzung Kontakt mit dem Verein aufgenommen. „Die Vereinsmitglieder wissen eigentlich, dass die Bademöglichkeit bestehen bleiben soll. Der Vorsitzende ist bemüht, dort Ordnung reinzubringen“, sagt Berschneider.

Jedoch fischen nicht nur Petrijünger aus Glienicke. Sondern alle Angelfreunde mit Bescheinigung könnten nun dort fischen. Denen sind die Absprachen aber weniger bekannt. „Es müssten Hinweisschilder aufgestellt werden“, schlägt er vor. Inzwischen stören sich sogar Anwohner daran, dass offensichtlich nicht nur gefischt, sondern nachts auch lautstark gefeiert wird.

Von Matthias Busse