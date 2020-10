Oberhavel - Am Tag der Einheit: In diesen Bäckereien gibt es am 3. Oktober frische Brötchen

Feiertage erwischen uns häufig unvorbereitet, zumindest dann, wenn sie uns keinen freien Tag in der Woche bescheren. Frische Brötchen zum Frühstück gibt es nur bei wenigen Bäckereien. Die MAZ kennt einige, die geöffnet haben.