Am Tag nach der Katastrophe liegt an der Unglücksstelle immer noch beißender Brandgeruch in der Luft. Und ein Teil des Asphalts sowie des Bodens rund um den Straßenbau sind vom Feuer geschwärzt. Leute, die man in der Nähe in den umliegenden Orten trifft, schütteln fassungslos mit den Köpfen, wenn die Sprache auf Unglücksfall kommt. Er ist auch am Tag danach das bestimmende Gesprächsthema.

Die Freiwillige Feuerwehr Kremmen war zu Löscharbeiten an dem brennenden Fahrzeug im Einsatz. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr ist es in Kremmen zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem eine Person ihr Leben verlor. Auf der Landesstraße 162, zwischen dem Kremmener Ortsteil Orion und dem zu Flatow gehörenden Dorotheenhof geriet ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke plötzlich nach links von der Fahrbahn. Der Wagen prallte gegen einen Straßenbaum und fing sofort Feuer. Nach Angaben der Polizei soll sich eine Person in dem Fahrzeug befunden haben. Diese verstarb am Unfallort und im Pkw bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW gehandelt werden, der offenbar ein Berliner Kennzeichen trug.

Identität der getöteten Person noch nicht ermittelt

Die Landesstraße war infolge der Lösch- und Bergungsarbeiten sowie zur Untersuchung der Unfallursache für einen Zeitraum von etwa drei Stunden komplett gesperrt. Nach Informationen der Polizei dauern die Ermittlungen zur Identität der bei dem Unfall ums Leben gekommenen Person immer noch an.

Erst im Juli 2018 war es auf der Strecke zwischen Orion und Flatow, ganz in der Nähe der jetzigen Unglücksstelle, ein Kraftfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Von Bert Wittke