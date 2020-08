Amateurfunker blasen beim Zehdenicker Altstadtsommer zur Peilsender-Fuchsjagd

Zehdenick

Wenn das kein gutes Omen ist: Am heißesten Tag im Juni 2019 wurde in Zehdenick das Konzept des Laternenzaubers vorgestellt, der dann im Dezember ein Riesenerfolg war. „Und heute stehen wir vor dem wahrscheinlich heißesten Wochenende des Jahres 2020“, schmunzelte Uta Kupsch von der Wirtschaftsförderung der Stadt Zehdenick, als sie am Freitag das Pressegespräch zum Altstadtsommer eröffnete.

Schnellschuss findet viel Anklang

Ein relativer Schnellschuss sei es, der bisher viel Anklang fand bei Vereinen, Gewerbetreibenden und auch Familien. Ausgangspunkt waren Überlegungen, was man für Familien und insbesondere Kinder in der Zeit des pandemiebedingten Lockdowns machen könne. Schnell waren das Lupus-Team, der Kiezpunkt und die Tourismus-Information mit an Bord. Das Ergebnis der Planungen und was die Besucher am 22. August in Zehdenick erwartet, präsentierte Uta Kupsch gestern mit Elisabeth Kluge von der Tourist-Info, Maria Meyer vom Lupus-Team und Katrin Domke vom Kiezpunkt.

Stadt-Geländespiel steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt wird das Stadt-Geländespiel stehen. Bisher machen 30 Vereine, Gewerbetreibende und auch Privatleute mit (weitere sind möglich; E-Mail für Interessenten: katrin.domke@immanuelalbertinen.de). Sie sind ab 9 Uhr an einem der Stände zu finden, die im Innenstadt-Bereich verteilt sind. Dort warten sie mit verschiedenen Herausforderungen auf Besucher. Das können Geschicklichkeits- oder Bastelspiele, aber auch Rätsel sein. Die Funker etwa, laden zu einer „Fuchsjagd“. Statt „Meister Reinicke“ wird jedoch einem Peilsender nachgestellt, den es mittels Funkempfängern aufzuspüren gilt. Die Feuerwehr lädt an ihrem Stand zum Kegel abräumen, jedoch nicht mit der Kugel, sondern per Wasserstrahl. Damit die Besucher die Stände finden, gibt es an den drei in Zehdenick verteilten Startpunkten – an der Schule in der M.-Grunthal-Straße, auf dem Kirchplatz und am Jugendclub am Festplatz – Karten, auf denen die Standorte eingezeichnet sind. Jeder kann selbst aussuchen, was er erkunden möchte. Um 13 Uhr ist das Geländespiel zu Ende, der Altstadtsommer aber geht weiter.

Regionalmarkt vor dem Rathaus

Mit dem Regionalmarkt vor dem Rathaus etwa, auf dem Honig, Likör, Obst und Gemüse, Stickereien sowie Ausstellungen aus dem Jagd- und Outdoorbereich sowie E-Bikes zu finden sind, so Elisabeth Kluge. Wer mag, lässt sich zwischen 11 und 16 Uhr wahlweise durch die Stadt, den Kräutergarten am Ziegelhof, das Kloster oder einen privaten Staudengarten führen. Ebenfalls ins Programm des Tages eingebunden ist das Oberhavel-Derby zwischen dem SV Zehdenick und dem TuS Sachsenhausen (Anpfiff: 17.30 Uhr). Musikalisch geht es auf der Hastbrücke zu, wo Pfarrer Andreas Domke Straßenmusik zelebriert. Ab 19 Uhr wird zu Abendklängen aus Lateinamerika an die Havel geladen. Und in der Klostergalerie beginnt eine halbe Stunde später das Musikkabarett „Dunkelschwarze Lieder“ mit „Der Machatschek“. Wer mag, geht shoppen – viele Händler öffnen an diesem Tag länger.

Hingewiesen wurde außerdem darauf, dass die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln natürlich auch beim Altstadtsommer zu beachten sind.

