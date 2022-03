Oranienburg

Auch nach dem nun schon dritten Verhandlungstag, bei dem es um eine illegale Cannabis­plantage in einer Veltener Wohnung ging, gab es keine Aussicht auf ein Urteil. Da die beiden Berliner Angeklagten zum Tatvorwurf des unerlaubten Besitzes und Beihilfe zum Handel damit schweigen, zieht sich der Prozess, mit vielen Zeugenvernehmungen, in die Länge.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Tat fast acht Jahre zurückliegt. Am 2. Oktober 2014 stürmte das SEK die Wohnung in der Hedwigpromenade, nachdem die Beamten Tipps aus der Nachbarschaft bekommen hatten. In zwei Zimmern der Vierraumwohnung fanden die Polizisten eine professionell angelegte Cannabisplantage, in der 445 kurz vor der Ernte stehende Pflanzen wuchsen (MAZ berichtete).

Zeugin gibt vor, verhandlungsunfähig zu sein

Die beiden Verteidiger wollen darauf hinaus, dass ihre Mandanten Michael R. (42) und Ceved M. (35) nichts mit der Plantage zutun haben. Es gibt keine Augenzeugen. Die Wohnung wurde von einer Shari R. angemietet, die mit dem Vermieter befreundet war und offensichtlich als Strohfrau fungierte. Diese wichtige Zeugin blieb jedoch dem Prozess bisher fern.

Sie sei aus Gesundheitsgründen nicht verhandlungsfähig, hieß es. Der Vorsitzende Richter des Oranienburger Schöffengerichts sagte dazu, dass er wohl einen sachverständigen Arzt zur Überprüfung dieser Behauptung einschalten müsse. Erschienen war aber der Vermieter Thomas S. aus Berlin. Er war zu der Zeit Teilhaber und Geschäftsführer der Wohnungs GmbH, der das Mehrfamilienhaus in Velten damals gehörte.

Böses Erwachen nach SEK-Einsatz in Velten

Er habe die Wohnung der ihm schon seit längerem bekannten Shari R. ab Dezember 2013 kautionslos vermietet, die sie für einen verheirateten Freund und dessen Geliebte als „Liebesnest“ von ihm erbat. Für 1000 Euro warm habe er zugestimmt, sagte der 51-Jährige weiter aus. Die Miete wurde pünktlich bezahlt und er wähnte sich auf der sicheren Seite, da die Wohnung wahrscheinlich nur wenige Stunden im Monat besucht und so kaum Abnutzungserscheinungen aufweisen würde.

Das böse Erwachen kam dann ein knappes Jahr später. „Ich hatte eine eingeschlagene Wohnungstür, Hochbeete in zwei Zimmern und eine unbezahlte Stromrechnung von 5000 Euro“. 6000 Euro musste er für die Renovierung der Wohnung investieren, schilderte der Zeuge weiter. „Ich habe nach der Drogenorgie keinen Kontakt mehr zu Shari R.“, die er „als ziemlich aus den Fugen geraten“ charakterisierte. Die beiden Angeklagten kenne er nicht.

Dagegen kennt die zentrale Datenbank die beiden Angeklagten. Durch DNA-Spuren aus der Veltener Wohnung stießen die Ermittlungsbehörden nach vielen Fehlversuchen auf Michael R. und Ceved M.. Deshalb sitzen sie nun auf der Anklagebank in Oranienburg. Dass diese Spuren sicher sind, bestätigten die entsprechenden Kriminalexperten des Landeskriminalamtes als Zeugen und belasteten damit die beiden Berliner schwer. Der Prozess wird im Mai fortgesetzt.

Von Helmut Schneider