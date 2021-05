Oberhavel

Die letzten Vorbereitungen in den Grundschulen und Förderschulen laufen. Ab Montag dürfen alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klassen wieder zeitgleich am Unterricht teilnehmen. Einem niedrigen Inzidenzwert von unter 50 in Oberhavel sei Dank. Für die weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Förderschulen sowie der Schulen des zweiten Bildungswegs gilt das ab 7. Juni.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass es wieder losgeht“, sagt Holger Mittelstädt, Schulleiter der Waldgrundschule Hohen Neuendorf. „Wichtig ist, dass sich alle Kinder als gesamte Klasse sehen, bevor die Sommerferien beginnen.“ Das sei „ein ganz großer Pluspunkt und auf jeden Fall die richtige Entscheidung.“ Zuletzt hätten sich die Klassen vor Weihnachten gesehen. Es gehe jetzt auch nicht darum, Versäumtes aufzuholen, sondern um die Begegnungen. Das treffe insbesondere für die sechsten Klassen zu, denen nunmehr ein gemeinsamer Abschluss ermöglicht werde.

Kein Leistungsabfall bei Schülern

Ein Leistungsabfall sei nicht zu beobachten, so Holger Mittelstädt. Das hätten die Vergleichsarbeiten in den dritten Klassen gezeigt. „Die sind nicht schlechter ausgefallen als in den Vorjahren“, sagt der Schulleiter. Das zeige, dass in den kleineren Gruppen sehr intensiv und effektiv gearbeitet worden sei. Rein praktisch würden jetzt die Stundenpläne aus der Schublade geholt, die bereits zum Beginn der zweiten Schuljahreshälfte im Februar angefertigt wurden. Für den „fast normalen“ Neustart seien lediglich noch kleine Ergänzungen nötig. Verzichtet werden müsse auf den Schwimmunterricht sowie Sport in Hallen. Auch Arbeitsgemeinschaften, der Chor und die Begabtenförderung könne an der Waldgrundschule mit ihren 560 Kindern noch nicht stattfinden. Mittelstädt: „Die extraschönen Dinge müssen noch etwas warten, aber die Basics können starten.“

Auch in der Linden-Grundschule in Velten steht man in den Startlöchern: „Wir waren vorher als Schule schon gut aufgestellt. Bisher sind wir im A- und B-Wochenmodus gefahren“, sagt Schulleiterin Adina Krüger. „Das bedeutet, dass eine Gruppe Präsenzunterricht hatte und die andere von zu Hause lernte. Es sei denn, der Schüler oder die Schülerin hatte einen Anspruch auf Notbetreuung.“ Sei wieder Präsenzunterricht für alle erlaubt, würde man einfach die zweite Gruppe dazu holen. „Die Hygienemaßnahmen bleiben natürlich erhalten“, sagt die Schulleiterin. So tragen die Kinder weiter Masken, werden von den Lehrkräften empfangen und in die Klassenräume begleitet. Auch auf dem Hof gebe es unterschiedliche Plätze für die Gruppen, um „eine Vermischung“ möglichst zu vermeiden. „Außerdem haben wir Luftgütemessgeräte in den Klassenräumen.“

Stundenplan wird umgestellt

In der Grundschule Bötzow liefen am Freitag die Vorbereitungen für den Neustart. „Der Stundenplan muss dafür umgebaut werden“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Ines Röhr. Bis jetzt habe es halbe Gruppen und eine veränderte Stundentafel gegeben. „Jetzt haben wir wieder den vollen Stundenplan von der ersten bis zur siebenten Stunde.“ Auch die Hygienemaßnahmen müssten noch mal angepasst werden. Am Montag werden die Kinder über die aktuellen Regeln belehrt. Abstände zu halten, sei aber in der vollen Besetzung nicht mehr möglich. „Für die Kinder ist es sicherlich gut, vor den Ferien noch mal zusammenzukommen.“ Insgesamt werde es ein guter Tag, zeigte sich Ines Röhr sicher.

In der Oranienburger Havelgrundschule laufen die Vorbereitungen für den Montag auf Hochtouren – 650 Grundschüler werden dann die Schule wieder in Beschlag nehmen. „Uns fällt damit ein großer Stein vom Herzen und wir hoffen, dass wie die 3,5 Wochen bis zu den Sommerferien nutzen können, um wieder ein wenig zusammenzuwachsen und ein ,normales’ Schulleben zu gestalten“, sagt Schulleiter Andreas Deutschländer. Da in der Havelgrundschule das Wechselmodell angewendet wurde, müsse man keine Angst haben, „dass die Schüler nicht mehr wissen, wie Schule und Unterricht geht“, führt er weiter aus. Natürlich müsse man noch eine gewisse Vorsicht walten lassen. „Wir machen viele soziale Dinge, haben zum Beispiel schon Exkursionen geplant. Aber ein bisschen lernen, sollen sie ja auch noch“, erklärt Deutschländer. In der Zensierung gehe man sanft ran, durch den regelmäßigen Unterricht seien genügend Zensuren vorhanden. „Da sehe ich kein Problem.“

Kontrolle der Corona-Tests

Allerdings sieht der Schulleiter eine logistische Herausforderung in den kommenden Wochen: „Die Schüler testen sich an zwei Tagen in der Woche zu Hause und bringen dann die Bescheinigung mit“, sagt er. Diese Zettel müssten aber auch kontrolliert werden. „Und bisher waren es ja immer nur halbe Klassen.“ Deutschländer zeigt sich aber positiv gestimmt. „Wir haben das ja auch in der Vergangenheit gut hinbekommen.“

Von Jeanette Hix, Robert Tiesler, Stefanie Fechner und Helge Treichel