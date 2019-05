Hohen Neuendorf/Birkenwerder

In Hohen Neuendorf und Birkenwerder haben am Mittwoch gleich an mehreren Orten gelbe Säcke gebrannt. So gegen 15.50 Uhr in der Bellevuestraße/Ecke Puschkinstraße. Dort kamen neun Feuerwehrleute zum Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Gegen 18.20 Uhr brannten gelbe Säcke in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder. Dabei wurde ein Schild beschädigt und die Fassade eines Wohnhauses verrußt.

Etwas später standen in der Bethelstraße und der Julius-Rosenberg-Straße in Birkenwerder etwa acht bis zehn gelbe Säcke in Flammen. Bei diesem Feuer wurden laut Polizei der Balkon eines Mehrfamilienhauses und Zaunfelder in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Bränden in Birkenwerder entstanden Sachschäden in Höhe von rund 150 Euro.

Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den Feuern um Brandstiftung handelt. Ermittlungen der Kriminalpolizei sind im Gange.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline